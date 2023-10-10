Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші

Укрзалізниця може укласти угоду з Крюківським вагонзаводом на поставку 44 вагонів

Сьогодні, 09:59 Переглядів: 144

 Ціна договору - майже 2 млрд гривень

Днями АТ «Укрзалізниця» повідомила про намір укласти договір з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (КВБЗ) на поставку 44 пасажирських вагонів. Про це свідчить оголошення, розміщене в системі публічних закупівель Prozorro. Ціна договору може скласти 1,95 млрд гривень. Щоправда, для цього КВБЗ потрібно усунути певні невідповідності в тендерній документації.

Тендер на закупівлю Укрзалізниця оголосила 21 вересня 2023 року. На торги КВБЗ вийшов як єдиний учасник.

Якщо договір укладуть, кременчуцьке підприємство має виготовити та поставити до кінця 2025 року: 

  • 12 вагонів спальних вагонів (СВ)
  • 20 купейних вагонів (КУП)
  • 3 пасажирські купейні вагони, обладнані для перевезення осіб  (КУПІ)
  • 9 пасажирський відкритих вагонів (плацкарт).

Закупівлю фінансуватимуть із державного бюджету. Укрзалізниця повинна буде в якості авансу перерахувати 56 % від суми контракту та 35 % як післяоплату не пізніше ніж через 30 днів після виконання контракту.

Крюківський вагонобудівний завод переміг Skoda й поставить поїзди для столичної підземки

У 2022 році Крюківський вагонобудівний завод виготовив і поставив «Укрзалізниці» 65 пасажирських вагонів за контрактом 2021 року.

25 червня 2021 року АТ «Укрзалізниця» та ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» підписали угоду на постачання 100 пасажирських вагонів. Ціна договору склала 3 млрд гривень.

Зеленський покатався на новому дизель-поїзді і пообіцяв замовити у КВБЗ ще 20


0
Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: КВСЗ
Теги: КВБЗ Крюківський вагонзавод вагони закупівлі
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 40 від 5 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 38 від 21 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 37 від 14 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх