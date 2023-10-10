Укрзалізниця може укласти угоду з Крюківським вагонзаводом на поставку 44 вагонів

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Днями АТ «Укрзалізниця» повідомила про намір укласти договір з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (КВБЗ) на поставку 44 пасажирських вагонів. Про це свідчить оголошення, розміщене в системі публічних закупівель Prozorro. Ціна договору може скласти 1,95 млрд гривень. Щоправда, для цього КВБЗ потрібно усунути певні невідповідності в тендерній документації.

Тендер на закупівлю Укрзалізниця оголосила 21 вересня 2023 року. На торги КВБЗ вийшов як єдиний учасник.

Якщо договір укладуть, кременчуцьке підприємство має виготовити та поставити до кінця 2025 року:

12 вагонів спальних вагонів (СВ)

20 купейних вагонів (КУП)

3 пасажирські купейні вагони, обладнані для перевезення осіб (КУПІ)

9 пасажирський відкритих вагонів (плацкарт).

Закупівлю фінансуватимуть із державного бюджету. Укрзалізниця повинна буде в якості авансу перерахувати 56 % від суми контракту та 35 % як післяоплату не пізніше ніж через 30 днів після виконання контракту.

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У 2022 році Крюківський вагонобудівний завод виготовив і поставив «Укрзалізниці» 65 пасажирських вагонів за контрактом 2021 року.

25 червня 2021 року АТ «Укрзалізниця» та ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» підписали угоду на постачання 100 пасажирських вагонів. Ціна договору склала 3 млрд гривень.

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