КВБЗ буде з роботою: підписали угоду з «Укрзалізницею» на 100 пасажирських вагонів

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 587

25 червня АТ «Укрзалізниця» та ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» підписали угоду на постачання 100 пасажирських вагонів. Про це повідомляє корпоративний сайт КВБЗ. Договір розміщений у системі електронних закупівель Prozorro.

- говориться у пов ідомленні КВБЗ. «Уперше в історії України таку кількість вагонів буде закуплено за кошти державного бюджету. Можна сказати, що доручення Президента України Володимира Зеленського, яке він зробив під час перебування на КВБЗ 6 березня 2020 року , починає виконуватися. Угода передбачає постачання вагонів протягом 2021-2022 років»,

На підприємстві також зазначили, що це другий за обсягом контракт з УЗ на постачання пасажирських вагонів виробництва КВБЗ. Найбільший – на 112 вагонів - був укладений у березні 2008 року. Значний, третій за обсягом, був підписаний у 2018 році.

Які вагони замовила «Укрзалізниця»

Вагон пасажирський купейний спальний — 51 одиниця.

Вагон пасажирський купейний спальний типу СВ - 12 одиниць.

Вагон пасажирський купейний спальний обладнаний для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі — 20 одиниць.

Вагон пасажирський купейний спальний обладнаний для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда - 17 одиниць.

«Отримання такого значного за обсягами замовлення підтверджує, що підприємство, на якому створена галузь українського пасажирського вагонобудування, зберегло свій потенціал, готове до реалізації поставлених завдань і взятих на себе зобов’язань », - прокоментував контракт голова наглядової ради КВБЗ Володимир Приходько.

Нагадаємо, УЗ зробила спробу придбати 100 пасажирських вагонів на відкритих торгах, на які подали заявки троє учасників. Однак двоє (крім КВБЗ) були дискваліфіковані, оскільки їхні документи не відповідали умовам закупівлі. І тендер не відбувся через відсутність конкуренції.

«Укрзалізниця» повторно не проводила торги, а оголосила переговорну процедуру. При цьому в системі Prozorro розмістили обгрунтування, суть якого у тому, що серед усіх виробників лише КВБЗ може виготовити 100 пасажирських вагонів, які відповідають технічним вимогам закупівлі, у строк 12 місяців.