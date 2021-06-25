П'яний кременчужанин пропонував патрульним хабар

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 406

Чоловік напідпитку пропонував патрульним хабар, щоб не нести відповідальність за порушення ПДР.

Учора, близько 22:00, на автодорозі державного значення М-22 Полтава – Олександрія патрульні зупинили транспортний засіб Audi, оскільки водій перешкоджав обгону, постійно підвищуючи швидкість руху.

Таки зупинивши авто, охоронці порядку помітили у 41-річног керманича ознаки алкогольного сп’яніння, але він замість тесту аби уникнути відповідальності за правопорушення почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду. Неодноразові попередження поліцейських про кримінальну відповідальність за таку пропозицію чоловіка не зупиняли.

Уникнути відповідальності чоловіку не вдалося — інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для фіксування спроби та склали на нього адмінматеріали: за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил обгону) КУпАП.

