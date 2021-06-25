Як обрати вагон з кондиціонером: «Укрзалізниця» дала пояснення

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 627 Коментарів: 1

Також розповіли про те, якою має бути температура в поїзді та що робити якщо кондиціонер не працює

В «Укрзалізниці» наголосили, що при покупці квитка на поїзд у касира можна уточнити, чи є в вагоні кондиціонер та обрати найбільш комфортний для себе варіант. Цю опцію можна обрати і при онлайн-бронюванні: на сторінці вибору місця поруч із типом вагону має бути відповідна позначка.

За останніми даними, кондиціонерами обладнана майже половина вагонів. А для нових вагонів, які купує «Укрзалізниця», вони є обов’язковими.

Нормальною для вагонів, обладнаних системою кондиціонування, вважається температура від +22ºС до +26ºС. Треба зважати на те, що на початку подорожі вона може бути дещо вищою і для охолодження повітря потрібно близько 20 хвилин.

Якщо ж кондиціонер не працює або температура повітря не відповідає нормі, треба звернутися до провідника або начальника поїзду. Те ж стосується і випадків, коли у вагонах без кондиціонерів не відчиняються вікна.