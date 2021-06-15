ЗЕ-обіцянка спрацювала через рік: КВБЗ отримає «конкретне держзамовлення» на 100 пасажирських вагонів

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«Укрзалізниця» повідомила про намір укласти угоду без тендеру через «відсутність конкуренції з технічних причин»

Крюківський вагонобудівний завод може отримати замовлення на 100 пасажирських вагонів від АТ «Укрзалізниця». Так 14 червня УЗ повідомила про намір укласти угоду з ПАТ КВБЗ на 3 млрд 44 млн грн шляхом переговорної процедури (тобто без проведення тендеру). Оголошення розміщене в Prozorro.

Які вагони планується купити

В оголошенні вказані характеристики вагонів чотирьох типів:

Вагон пасажирський купейний спальний — 51 одиниця.

Вагон пасажирський купейний спальний типу СВ - 12 одиниць.

Вагон пасажирський купейний спальний обладнаний для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі — 20 одиниць.

Вагон пасажирський купейний спальний обладнаний для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда - 17 одиниць.

Дане замовлення повністю співпадає з умовами тендеру на 100 пасажирських вагонів, який УЗ оголошувала у лютому цього року. Нагадаємо, даний тендер (відкриті торги з публікацією англійською мовою) не відбувся через відсутність конкуренції, хоча на нього подали заявки троє учасників: КВБЗ, ТОВ «Термінал-Захід» та китайська компанія CRRC Tangshan Co., Ltd. Проте замовник на етапі прекваліфікації визнав пропозиції двох інших учасників (крім КВБЗ) такими, що не відповідають умовам тендеру. І торги було відмінено.

Чому переговорна процедура?

Наразі УЗ проводить неконкурентну закупівлю в КВБЗ. За Законом «Про публічні закупівлі» (ст. 40), переговорна процедура може застосовуватися як виняток і виключно у таких випадках:

якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів;

якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання (потрібне додаткове обгрунтування).

Процедура відкритих торгів оголошувалася лише один раз. Тож УЗ підводить «переговорку» під другу причину - «відсутність конкуренції з технічних причин». Зокрема, у обгрунтуванні зазначено: «Парк пасажирських вагонів АТ «Укрзалізниця» стрімко старіє та потребує негайного оновлення. Щороку потребують виключення з парку до 300 вагонів». Далі УЗ посилається на спеціальну бюджетну програму оновлення рухомого складу пасажирських вагонів, відповідно до якої кошти мають бути витрачені до завершення року.

«Укрзалізниця» також повідомляє, що після неуспішного тендеру проводила додаткові дослідження ринку:

«З метою дослідження ринку та можливостей залучення ширшого кола учасників, які б відповідали кваліфікаційним вимогам та могли б виступити постачальниками пасажирських вагонів, Департаментом з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень АТ «Укрзалізниця» було надіслано звернення до виробників пасажирського рухомого складу, які історично мають досвід постачання такого рухомого складу світовим залізницям чи брали участь у відповідних тендерах, зокрема до: АО «Гомельский ВСЗ», ТОО «Вагоностроительный завод «Тулпар», ПАТ «КВБЗ», ТОВ «Харківський ВБЗ», АТ ПЕСА Бидгощ, ДП «Сіменс Україна», АО «Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов», Patentes Talgo, SAU. Можливість виготовлення 100 пасажирських вагонів протягом 12 місяців після укладання договору та отримання передоплати (як цього вимагають норми щодо використання бюджетних коштів, зокрема Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти») підтвердив лише ПАТ «КВБЗ», - сказано у обгрунтуванні переговорної процедури.

Інші виробники надали відповідь, що їм потрібно більше часу, ніж 12 місяців, щоб виготовити партію у 100 вагонів. Або виготовляють вагони на інші параметри колії, ніж в Україні.

АТ «Укрзалізниця» для застосування переговорної процедури також отримала висновок науково-технічної експертизи із залученням експерта Львівської філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Експертиза підтвердила, що лише КВБЗ може виготовити 100 пасажирських вагонів, які відповідають технічним вимогам закупівлі, у строк.

Оскаржити умови закупівлі можна до 25 червня — так передбачає оголошення в Prozorro.

Усе б добре — але ціна завищена, вказує експерт

Можна порадіти за кременчуцьких вагонобудівників — у них нарешті буде робота, бо останнім часом із нею дуже туго. Ми вже писали про суттєві скорочення на КВБЗ.

З іншого боку, ціна теж має значення, бо гроші держави — це гроші платників податків. Володимир Даценко, експерт «Ліги антитрасту» (також відомий як засновник проєкту «Залізниця без корупції», у рамках якого кілька років проводився ґрунтовний аналіз закупівель УЗ) у виданні «Наші гроші» після невдалого тендеру УЗ на 100 пасажирських вагонів розмістив статтю «Вагон проблем: чому Укрзалізниця не змогла купити пасажирські вагони і чим це загрожує» . У ній, зокрема, він аналізує й ціну на пасажирські вагони в рамках закупівлі (цей аналіз актуальний і зараз, бо вартість закупівлі залишилася незмінною — 3 млрд 44 млн грн).

«Очікувана вартість пасажирських вагонів в тендері Укрзалізниці значно перевищує ціни пасажирських вагонів на ринку. Середня ціна одного вагону в українському тендері складає близько 900 тисяч Євро за одиницю. Останню велику угоду на поставку пасажирських вагонів заключала залізниця Єгипту. За цей тендер змагалися виробники з 5 країн. Найнижчу ціну запропонувало TMH International (представник російського «Трансмашхолдинг»). ТМН виграв з ціною 770 тисяч Євро за вагон. Приблизно за такою ж ціною «Трансмашхолдинг» поставляє пасажирські вагони для РЖД. Отже в тендері Укрзалізниці можна було б очікувати активність виробників Stadler, Alstom, CRRC, PESA. Але на відміну від єгипетського тендеру, технічні вимоги до вагонів Укрзалізниця прописала під конкретного виробника. На виділені з бюджету кошти УЗ могла б закупити не 100, а 110-120 вагонів», - пише Володимир Даценко.

Разом із тим, він аналізує й причини такої різниці у ціні — а вони є наслідком простою виробництва КВБЗ через те, що «Укрзалізниця» вкрай рідко купує вагони.

«Річ у тому, що Крюківський вагонобудівний завод, окрім вартості виробництва самого вагону повинен закладати в ціну і витрати пов’язані з простоєм виробництва. Оскільки Укрзалізниця купує пасажирські вагони вкрай рідко, а якщо і купує, то супертерміново, виробник має не просто збудувати вагони, а швидко найняти працівників, укласти контракти зі всіма постачальниками, знайти кошти, аби профінансувати всі витрати і т.п.», - вказує експерт.

На його думку, шляхом вирішення цінової проблеми має бути прогнозоване замовлення на 3-5 років уперед, завчасна публікація тендерів УЗ, що дозволило б і вітчизняному виробнику здешевити виробництво, організувати ефективні умови праці, оновити обладнання.

«УЗ має сформувати сталу стратегію, яка передбачатиме завчасну публікацію тендерів, оптимальні умови оплати і поставки, стабільний графік виробництва. Але поки про проблему в УЗ згадують тільки після того, як про неї випадково скаже президент», - зауважує Володимир Даценко.

Нагадаємо, 6 березня 2020 року КВБЗ відвідав президент Володимир Зеленський та пообіцяв вагонзаводу «конкретне держзамовлення» на 90 пасажирських вагонів.

Потім необачно під час форуму «Україна 30» Зеленський заявив, що КВБЗ нібито вже виконує контракт на 100 вагонів. І ось минуло понад рік — і ЗЕ-обіцянка нарешті спрацювала.

Додамо, що саме планових закупівель УЗ, на декілька років, державної програми оновлення парку вагонів домагається багато років поспіль керівництво КВБЗ. Але поки що доводиться отримувати контракти «по чайній ложці».

Так, вантажних вагонів «Укрзалізниця» не замовила взагалі — тендери не оголошувалися ні минулого року, ні цьогоріч.