Міністр Кубраков пообіцяв КВБЗ контракт на 100 вагонів і без тендеру

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За планом, переговорна процедура закупівлі на 3 млрд грн має відбутися у червні

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час наради 7 червня за участю керівництва Крюківського вагонзаводу пообіцяв підприємству контракт на 100 вагонів. А також пообіцяв вирішити питання із закупівлею дизель-поїздів (КВБЗ ставить питання про 3 дизель-поїзда). Про підсумки наради пише пресслужба КВБЗ.

- Про пасажирські вагони за бюджетні гроші швидше треба проводити переговорну процедуру, якщо не відбувся тендер, підписувати контракт уже цього місяця, - цитує Олександра Кубракова сайт КВБЗ.

Тобто йдеться про пряму закупівлю без застосування відкритих торгів. І вже наступного дня на сайті системи електронних закупівель Prozorro у розділі «Плани» з’явилася форма річного плану «Укрзалізниці» на 100 пасажирських вагонів – шляхом переговорної процедури. Очікувана вартість закупівлі 3 млрд 44,2 млн грн.

Нагадаємо, у лютому «Укрзалізниця» оголошувала тендер на цю ж саму суму – відкриті торги з публікацією англійською мовою. На торги прийшло троє учасників, у тому числі китайська компанія. Проте тендер не відбувся – двох інших учасників (крім КВБЗ) не допустили до аукціону. На етапі прекваліфікації УЗ відхилила пропозиції, мотивувавши невідповідністю тендерній документації.

Зазначимо, що, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», переговорна процедура може застосовуватися як виняток і виключно у випадках, обумовлених цим Законом (ст. 40):

якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів;

відмінено процедуру відкритих торгів; якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання (потрібне додаткове обґрунтування).

Виникають великі сумніви у правомірності застосування «переговорки». Перша причина не підходить, оскільки УЗ оголошувала відкриті торги лише один раз. А друга причина теж виглядає нелогічно: адже від початку не йшлося про винятковий товар, який може бути поставлений лише певним суб’єктом господарювання, бо УЗ оголошувала відкриті торги.

Нову закупівлю ще не оголосили – подивимося, якою причиною УЗ пояснить переговорну процедуру.