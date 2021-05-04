УЗ скасувала торги на 100 пасажирських вагонів, новий тендер ще не оголошено

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 676

«Укрзалізниця» скасувала торги на 100 пасажирських вагонів на очікувану суму закупівлі 3 млрд грн. Наразі в системі електронних закупівель Prozorro статус закупівлі – «не відбулася». Причина - допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій.





Нагадаємо, на етапі прекваліфікації (коли відкриваються тендерні пропозиції, крім ціни) були відхилені пропозиції двох учасників. До етапу аукціону дійшов лише КВБЗ – але торги з одним учасником відбуватися не можуть.









Новий тендер поки що не оголошений, і бажаний для КВБЗ контракт відтягується в часі.