КВБЗ змагатися ні з ким: «Укрзалізниця» мусить скасувати тендер на пасажирські вагони

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 317 Коментарів: 1

За результатами етапу прекваліфікації, який завершений 27 квітня, ПАТ «Укрзалізниця» мусить скасувати тендер на 100 пасажирських вагонів. Адже лише один учасник — Крюківський вагонзавод — пройшов етап прекваліфікації. Пропозиції інших учасників (по всіх чотирьох лотах) відхилені. Інформація про це розміщена на порталі публічних закупівель Prozorro. Оскільки з одним учасником аукціон відбутися не може, за законом «Про публічні закупівлі», замовник - «Укрзалізниця» - мусить скасувати тендер. І потім оголосити його заново.



На етапі прекваліфікації, який передбачений для тендеру на так званих європорогах (торгів з публікацією оголошення англійською мовою) відкриваються пропозиції учасників(крім ціни). Їх оцінюють на відповідність тендерній документації, і після розгляду замовник ухвалює рішення: допустити учасника до аукціону, чи відхилити його пропозицію.



Тендер був оголошений по чотирьох лотах. На перший лот (51 пасажирський спальний вагон) пропозиції подали три потенційних учасника: КВБЗ, китайська компанія CRRC Tangshan Co та ТОВ «Термінал Захід», яке, нагадаємо, раніше оскаржувало умови закупівлі в АМКУ, але комітет не задовольнив цю скаргу. У протоколі засідання тендерного комітету, зокрема, вказано, що пропозиція CRRC Tangshan Co не відповідає умовам тендерної документації і технічної специфікації. Зокрема, претензії до китайських вагонів такі:

не відповідають габариту;

відсутність хребтової балки;

конструкція буферного пристрою може призвести до неможливості експлуатації таких вагонів у складі існуючого парку пасажирських вагонів;

ТОВ «Термінал Захід» було дискваліфіковане також через невідповідність умовам тендерної документації і технічної специфікації та через відсутність документів. «Учасником процедури закупівлі не надано документів, що підтверджують відповідність технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі», - сказано у протоколі.



На другий, третій та четвертий лот претендувало два учасники — КВБЗ та китайська компанія CRRC Tangshan Co, вимоги якої відхилили з такою ж свою аргументацією, як і по першому лоту.

Другий лот передбачав закупівлю вагонів пасажирських купейних спальний типу СВ (12 штук).

Третій лот - вагонів пасажирських купейних спальних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі (20 штук).

Четвертий лот - вагонів пасажирських купейних спальних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда (17 штук).

Дискваліфіковані учасники ще мають час на оскарження рішення тендерного комітету. Але в будь-якому випадку процедура закупівлі відтягнеться у часі.