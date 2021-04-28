Ferrexpo запускає культурно-освітній проєкт для підлітків. Він розрахований на дітей віком 12-16 років, які бажають розвиватись, бути в тренді професій і навичок майбутнього.
З 12 до 26 травня пройде п’ять інтерактивних онлайн вебінарів за наступними темами:
У програмі заходів спілкування з крутими експертами та експертками, практичні вправи для прокачування навичок, а також яскраві призи для найактивніших учасників та учасниць!
Участь безкоштовна.
Зареєструватися можна до 6 травня 2021 року (включно) за посиланням та вже 7 травня отримати запрошення.
Також нагадуємо, про стипендіальну програму для молоді.