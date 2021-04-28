Ferrexpo запускає культурно-освітній проєкт для підлітків

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 91

Ferrexpo запускає культурно-освітній проєкт для підлітків. Він розрахований на дітей віком 12-16 років, які бажають розвиватись, бути в тренді професій і навичок майбутнього.





З 12 до 26 травня пройде п’ять інтерактивних онлайн вебінарів за наступними темами:

Як вибрати професію майбутнього;

Як розвинути креативність;

Як робити вражаючі фото на смартфон;

Як спілкуватися ефективно і переконати будь-кого;

Як вести блог і соцмережі яскраво та безпечно.

У програмі заходів спілкування з крутими експертами та експертками, практичні вправи для прокачування навичок, а також яскраві призи для найактивніших учасників та учасниць!





Участь безкоштовна.





Зареєструватися можна до 6 травня 2021 року (включно) за посиланням та вже 7 травня отримати запрошення.





Також нагадуємо, про стипендіальну програму для молоді .