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Ferrexpo запускає культурно-освітній проєкт для підлітків

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 91

 

Ferrexpo запускає культурно-освітній проєкт для підлітків. Він розрахований на дітей віком 12-16 років, які бажають розвиватись, бути в тренді професій і навичок майбутнього.


З 12 до 26 травня пройде п’ять інтерактивних онлайн вебінарів за наступними темами:

  • Як вибрати професію майбутнього;
  • Як розвинути креативність;
  • Як робити вражаючі фото на смартфон;
  • Як спілкуватися ефективно і переконати будь-кого;
  • Як вести блог і соцмережі яскраво та безпечно.

У програмі заходів спілкування з крутими експертами та експертками, практичні вправи для прокачування навичок, а також яскраві призи для найактивніших учасників та учасниць!


Участь безкоштовна.


Зареєструватися можна до 6 травня 2021 року (включно) за посиланням та вже 7 травня отримати запрошення.


Також нагадуємо, про стипендіальну програму для молоді

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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