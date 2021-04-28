Вперше за 50 років: розпочався ремонт автодороги Лохвиця-Гадяч

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27 квітня Служба автомобільних доріг у Полтавській області повідомила, що розпочався ремонт дороги Т-17-05 (Лохвиця-Гадяч).





Такий масштабний ремонт проводиться тут вперше за 50 років: востаннє ремонтні робот тут проводились з 1971 по 1973 рік.





Наразі триває холодне фрезерування пошкоджених шарів дорожнього одягу. Наступним кроком стане підсилення основи шляхом влаштування шару регенерації та укладення двох шарів асфальтобетонного покриття. Уздовж шляху встановлять нові дорожні знаки, нанесуть розмітку.









Підрядником є компанія «Альтком».





Дорога здебільшого використовується для перевезення сільськогосподарських вантажів, інтенсивність руху складає до 3000 транспортних засобів на добу. Загальна протяжність шляху – 164,3 км, з них у Полтавській області – понад 73 км.