Кременчук, Спорт

Патрульні й ТОРівці Кременчука підкорювали засніжені гори

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 553 Коментарів: 1

 

Учасники повернулися з масою позитивних вражень від сходження, адже неймовірну красу українських гір не передати словами

Не тільки плідна праця, а й екстремальний відпочинок. Так, очільник патрульної поліції міста Кременчук спільно з ТОРівцями інших міст два дні провів у Карпатах. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука. 


Вони підкорили найвищу гору в Україні — Говерлу, висотою 2061 метра та сусідню, 2020 метрову — Петрос.


Зі слів Олександра Борзенка, це було не легке сходження через важкі, можна сказати критичні, умови. Особливо під час ночівлі у засніжених горах, де температура повітря сягала до 15 градусів морозу, а пориви вітру — до 40 метрів на секунду.


Важко було і під час складних переходів, бо снігу лежало по коліна, а місцями, навіть, і по пояс.


Та все це не завадило учасникам повернутись з масою позитивних вражень від сходження, адже неймовірну красу українських гір не передати словами.

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Автор: Альона Душенко
Теги: поліція патрульна поліція
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Коментарі: 1

1 140
hunter:
Сьогодні, 15:01

Интересно,а это как то скажется на качестве работы,или это они в отпуске были?


0 1

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