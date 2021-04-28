Патрульні й ТОРівці Кременчука підкорювали засніжені гори

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 553 Коментарів: 1

Учасники повернулися з масою позитивних вражень від сходження, адже неймовірну красу українських гір не передати словами

Не тільки плідна праця, а й екстремальний відпочинок. Так, очільник патрульної поліції міста Кременчук спільно з ТОРівцями інших міст два дні провів у Карпатах. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.





Вони підкорили найвищу гору в Україні — Говерлу, висотою 2061 метра та сусідню, 2020 метрову — Петрос.





Зі слів Олександра Борзенка, це було не легке сходження через важкі, можна сказати критичні, умови. Особливо під час ночівлі у засніжених горах, де температура повітря сягала до 15 градусів морозу, а пориви вітру — до 40 метрів на секунду.





Важко було і під час складних переходів, бо снігу лежало по коліна, а місцями, навіть, і по пояс.





Та все це не завадило учасникам повернутись з масою позитивних вражень від сходження, адже неймовірну красу українських гір не передати словами.