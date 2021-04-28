Кременчук, Воины света

У Кременчуці помер АТОвець Олег Ховдун

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 1 394 Коментарів: 1

 

Прощання відбудеться завтра, 29 квітня, на Свіштовському кладовищі

Вчора, 27 квітня, на 54 році життя зупинилося серце учасника Антитерористичної операції Ховдуна Олега Васильовича. Про це повідомляють на сторінці АТО. Соціальний супровід. 


Олег був мобілізований 14 березня 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 «Про часткову мобілізацію». З 2015 року брав безпосередню участь в Антитерористичній операції. Мав статус «Учасник бойових дій». Співчуття рідним та близьким.


Поховання Ховдуна Олега планується 29 квітня на Свіштовському кладовищі, на Алеї Слави.

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Автор: Альона Душенко
Теги: помер АТОвці
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Коментарі: 1

187
БРАТ:
Сьогодні, 18:40

Вічна память Героям!!! Близьким та рідним - сили пережити втрату...


п.с.

що ж це за напасть... гинуть ті люди, які нас захищали...


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