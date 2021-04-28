У Кременчуці помер АТОвець Олег Ховдун

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 1 394 Коментарів: 1

Вчора, 27 квітня, на 54 році життя зупинилося серце учасника Антитерористичної операції Ховдуна Олега Васильовича. Про це повідомляють на сторінці АТО. Соціальний супровід.





Олег був мобілізований 14 березня 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 «Про часткову мобілізацію». З 2015 року брав безпосередню участь в Антитерористичній операції. Мав статус «Учасник бойових дій». Співчуття рідним та близьким.





Поховання Ховдуна Олега планується 29 квітня на Свіштовському кладовищі, на Алеї Слави.