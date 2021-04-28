У Кременчуці 29 квітня відключатимуть воду: кому треба робити запаси

Без води у четвер залишаться мешканці проспекту Лесі Українки, вулиці Михайла Грушевського та кварталу 278
КП «Кременчукводоканал» попереджає, що 29 квітня проводитимуться роботи з заміни засувок. У зв’язку з цим буде припинене централізоване водопостачання ряду жилих будинків, установ та організацій з 8.30 до 18.00 (орієнтовно).
Воду відключатимуть за адресами:
Під час відновлення водопостачання можливе короткочасне погіршення якості питної води.
Деталі завжди можна уточнити за телефонами: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.