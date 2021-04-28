У Кременчуці 29 квітня відключатимуть воду: кому треба робити запаси

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Без води у четвер залишаться мешканці проспекту Лесі Українки, вулиці Михайла Грушевського та кварталу 278

КП «Кременчукводоканал» попереджає, що 29 квітня проводитимуться роботи з заміни засувок. У зв’язку з цим буде припинене централізоване водопостачання ряду жилих будинків, установ та організацій з 8.30 до 18.00 (орієнтовно).





Воду відключатимуть за адресами:

квартал №278, багатоквартирні будинки - № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 7Б, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 22А, 23, 25, 26, 35, 36, 37;

квартал №278, юридичні особи – № 5 (магазин), 13Б (магазин), 11 (початкова школа №15), 22Б (банк), ЦТП-278 (Теплоенерго);

вулиця Михайла Грушевського, буд. 13 (приватний будинок);

проспект Лесі Українки, буд. 97 (АЗС).

Під час відновлення водопостачання можливе короткочасне погіршення якості питної води.





Деталі завжди можна уточнити за телефонами: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.