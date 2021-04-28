Плани оптимістичний та песимістичний: мер Малецький розповів, коли завершиться ремонт у ЛІЛ «Кременчуцька»

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 568

У кращому випадку роботи виконають до початку жовтня, але можливо, що вони розтягнуться до кінця року

На засіданні виконкому міський голова Віталій Малецький розповів про терміни завершення ремонту у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» і встановлення у приймально-діагностичному відділенні нового обладнання.





Він зазначив, що по першому блоку оздоблювальні роботи і встановлення мають завершитися до 1 червня. А от по другому блоку (прибудові), де розміщуватиметься ангіограф, терміни – до кінця року.





- План оптимістичний – це початок жовтня, песимістичний – кінець року, - сказав мер.



Тендер на проєктування цієї прибудови виграла та ж компанія, яка проєктувала перший блок. Зараз наступний етап – оголошення конкурсу через Prozorro на будівельні роботи.