Здоров'я, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

До кінця року Україна має отримати майже 22 млн доз вакцин від COVID-19

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 504 Коментарів: 5

 

Уряд затвердив Національний план вакцинації від коронавірусної інфекції

Уряд затвердив Національний план вакцинації від коронавірусної інфекції на період до 31 грудня 2021 року. Відповідне розпорядження №340-р виклали на урядовому порталі. Мета плану – забезпечити до 31 грудня охоплення вакцинацією більшої частини дорослого населення країни для формування колективного імунітету до коронавірусу.


Тож Україна до кінця року має отримати 21,913 млн доз вакцин від COVID-19, із них:

  • 13,913 млн доз закуплять коштом державного бюджету;
  • 8 млн доз мають надійти за механізмом COVAX.

У таблиці ви можете побачити, які поставки очікуються протягом кожного місяця.

 


Всього на 2021 рік потреба у вакцині проти коронавірусу оцінюється у майже 47,9 млн доз.


У плані йдеться, що Міністерство охорони здоров'я повинне вжити заходів для постачання в Україну вакцин для профілактики COVID-19, здійснювати щомісяця перегляд Національного плану з урахуванням його фактичного стану реалізації та підписанням нових контрактів на постачання.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: profile.ru
Теги: вакцина вакцинация коронавірус коронавирус план МОЗ
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Коментарі: 5

21
Крошки абсурда:
Сьогодні, 15:39

А где 10 миллионов вакцин Pfizer, так разрекламированных президентом? 


2 2
93
КАПУША:
Сьогодні, 15:56

Потреба 47,9 млн, це ж по одній дозі? 

Планують отримати 21,9. Тобто, повну вакцинацію, в кращому випадку, отримає менше, ніж третина населення. 

Чемпіони, нема чого сказати.. 


0 3
93
Trik-Trak:
Сьогодні, 16:00

Цитата: Крошки абсурда
А где 10 миллионов вакцин Pfizer, так разрекламированных президентом?

Вот что с Вами не так? Вспоминаете обещания трехнедельной давности, а ведь Вам уже столько новых обещаний дали за эти три недели )


3 1
61
Gav-gav:
Сьогодні, 16:08

Весь цивилизованный мир отказывается от этого непотреба из-за побочек. 


6 0
123
belka2:
Сьогодні, 18:26

Цитата: Gav-gav

Весь цивилизованный мир отказывается от этого непотреба из-за побочек. 

"Відмовляється" ,але вакцини залишаються дефіцитом.


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