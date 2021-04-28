До кінця року Україна має отримати майже 22 млн доз вакцин від COVID-19

Уряд затвердив Національний план вакцинації від коронавірусної інфекції на період до 31 грудня 2021 року. Відповідне розпорядження №340-р виклали на урядовому порталі. Мета плану – забезпечити до 31 грудня охоплення вакцинацією більшої частини дорослого населення країни для формування колективного імунітету до коронавірусу.
Тож Україна до кінця року має отримати 21,913 млн доз вакцин від COVID-19, із них:
У таблиці ви можете побачити, які поставки очікуються протягом кожного місяця.
Всього на 2021 рік потреба у вакцині проти коронавірусу оцінюється у майже 47,9 млн доз.
У плані йдеться, що Міністерство охорони здоров'я повинне вжити заходів для постачання в Україну вакцин для профілактики COVID-19, здійснювати щомісяця перегляд Національного плану з урахуванням його фактичного стану реалізації та підписанням нових контрактів на постачання.