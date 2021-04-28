Чи відповідає якість води у Кременчуці вимогам: що кажуть на Водоканалі

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 691 Коментарів: 1

Якість води на виході з джерела дещо гірша ніж зазвичай, проте вона очищується належним чином

Чергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій відбулося 28 квітня. Мали висловитись представники усіх організацій, які відповідають за дотримання стандартів якості води у місті.





На жаль, доповідь Держпродспоживслужби почути не вдалося – її начальник Олег Назарець взяв відгул і ніяких вказівок підлеглим не залишив.





Після незручної паузи слово взяв Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України». Він нагадав, що на літній період перепадає пік кишкових захворювань, адже підвищення температури підвищує й активність збудників хвороб.





З початком весняно-літнього сезону організація планує посилити контрол за якістю води у водоймах Кременчука:





Нами ведеться постійний моніторинг якості води як комунального водогону, так і централізованих колонок. З середини травня плануємо проводити відбір води на міських пляжах. Санітарно-гігієнічні, токсикологічні та паразитарні дослідження проводитимемо двічі на місяці, на мікробіологічні показники - щотижнево.





Наступним доповідав заступник директора технічного КП «Кременчукводоканал» Роман Міхєєв. Він розповів, у джерелі водопостачання – Кременчуцькому водосховищі – кількість води найбільша за кілька останніх років. На вчорашній день рівень води становив 80 м 60 см. Пропуск води складає більше 1000 м³ на секунду:





Це – більше, ніж ми звикли бачити. З одного боку це сприяє швидкому водообміну у джерелі, з іншого – трохи погіршує якість вихідної води, що ми зараз і спостерігаємо.





Проте, пан Міхєєв наголошує, що задіяні усі потрібні механізми очищення води, які забезпечують належну якість. Наразі проведені основні тендери на постачання необхідних для цього хімічних реагентів.





У планах – заходи з пробування та дезінфекції резервуарів чистої води на окремих дільницях, ремонти аварійних ділянок мереж, заміни засувок.