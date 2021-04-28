4 поразки з 4: «Кремінь» зіграв черговий тур у ДЮФЛУ

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25 квітня у Кременчуці та Сумах футболісти МФК «Кремінь» зіграли в рамках 15 туру Дитячо-юнацької футбольної ліги України (ДЮФЛУ). «Синьо-білі» зазнали 4 поразки в 4 матчах.





Результати матчів ДЮФЛУ, 15 тур





U-17. ФЦ «Барса» (Суми) - МФК «Кремінь» - 3:1

Голи: Бойко Максим 6, Іванов Олександр 29, Петленко Артур 68 - Мороз Дмитро 73





U-16 МФК «Кремінь» - ФЦ «Барса» (Суми) - 1:4

Голи: Геймур Еммануїл 6 - Колесник Артем 47, Сіров Владислав 48, Чекалезе Данієлє 51, Фінцев Володимир 70





U-15 ФЦ «Барса» (Суми) - МФК «Кремінь» - 2:1

Голи: Шищенко Максим 22 - Заїченко Іван 31, Лозенко Андрій 52(АГ)





U-14 МФК «Кремінь» - ФЦ «Барса» (Суми) - 1:2

Голи: Степанов Богдан 8 - Антипенко Іван 46, Прямов Іван 63