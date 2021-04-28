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Під Кременчуком 15-річний юнак захопив «Планету»

Сьогодні, 16:12 Переглядів: 643

 

Підлітка швидко знайшли

28 квітня 15-річний мешканець Градизька вкрав з сусідського двору мотоцикл «ІЖ-Планета», повідомляє пресслужба поліції.


30-річна власниця звернулась за допомогою до правоохоронців. На місце прибули слідчі, які за кілька годин знайшли і мотоцикл, і хлопця, який його угнав. Наразі юнак спілкується зі слідчим.


- За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України. Транспортний засіб вилучили. Призначили ряд експертиз, - повідомив Зураб Мелікідзе, начальник відділу поліції №1 Кременчуцького райуправління.


Триває досудове розслідування.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Градизьк угон мотоцикл
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