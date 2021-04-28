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За минулий рік у Кременчуці сталося 11 нещасних випадків на воді: 6 загинули, з них 2 дітей

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 242

 

Головними причинами нещасних випадків, як правло, є зловживання алкоголем та купання у необладнаних місцях

За минулий рік у Кременчуці сталося 11 нещасних випадків на воді, про це повідомили у Кременчуцькому міськрайонному управління ГУ ДСНС України у Полтавській області. Внаслідок цього 6 кременчужан загинули, з них 2 дітей. 2 людей потонули за купальний сезон.


Рятувальники протягом купального періоду дістали з води 5 осіб. 


За цей час на території області зареєстрували 65 надзвичайних подій на воді - у яких загинуло 56 осіб, з них 3 дітей.


Головними причинами нещасних випадків, як правло, є особиста недисциплінованість, зловживання алкоголем, купання у  необладнаних місцях, на стихійних пляжах, а також недостатній контроль батьків за дітьми.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: потопельник рятувальники купальний сезон
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