За минулий рік у Кременчуці сталося 11 нещасних випадків на воді: 6 загинули, з них 2 дітей

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 242

Головними причинами нещасних випадків, як правло, є зловживання алкоголем та купання у необладнаних місцях

За минулий рік у Кременчуці сталося 11 нещасних випадків на воді, про це повідомили у Кременчуцькому міськрайонному управління ГУ ДСНС України у Полтавській області. Внаслідок цього 6 кременчужан загинули, з них 2 дітей. 2 людей потонули за купальний сезон.





Рятувальники протягом купального періоду дістали з води 5 осіб.





За цей час на території області зареєстрували 65 надзвичайних подій на воді - у яких загинуло 56 осіб, з них 3 дітей.





Головними причинами нещасних випадків, як правло, є особиста недисциплінованість, зловживання алкоголем, купання у необладнаних місцях, на стихійних пляжах, а також недостатній контроль батьків за дітьми.