Чотири бійці з Полтавщини візьмуть участь у відборі на міжнародні змагання «Ігри Воїнів»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 172

У Києві, 15 та 16 травня, у межах фестивалю «Звитяга нескорених» відбудуться змагання, за підсумками яких сформують збірну України на міжнародні «Ігри Воїнів» у США. До столиці на відбір поїдуть 4 учасники бойових дій із Полтавської області. Про це та посилення спортивної реабілітації учасників бойових дій говорили на нараді в Полтавські ОДА за участі заступника Міністра у справах ветеранів Ігоря Безкаравайного та першого заступника голови Полтавської ОДА Дмитра Луніна. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.









Нещодавно в Україні створили Федерацію спорту захисників України, нині триває робота над створенням осередків у регіонах. Найбільша проблема, за словами заступника Міністра у справах ветеранів, – це доступність спортзалів для осіб на візках.

розповів про спортивні об’єкти, які будуються в регіоні.





- У Полтаві буде басейн олімпійського стандарту для всіх видів змагань. У Решетилівці цього року, наприклад, реконструюють спорткомплекс «Колос» для реабілітації спортсменів та ветеранів АТО/ООС. При обласній адміністрації є коордрада з ветеранами АТО/ООС, де спільно вирішуємо проблеми бійців. Разом з управлінням молоді та спорту розроблятимемо спільну програму щодо їх спортивної реабілітації, - сказав п ерший заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін .









Менеджер збірної України «Ігор Нескорених» Оксана Горбач більш детально розповіла про відбір учасників до міжнародних змагань «Ігри Воїнів» (Warrior Games), які відбудуться з 8 по 23 вересня в Орландо (штат Флорида, США).





- Це адаптивний спортивний захід для поранених воїнів, військовослужбовців і ветеранів. Загалом 40 українців, які пройдуть відбір, виступлять на «Іграх Воїнів», – розповіла Оксана Горбач. – Змагатимуться у 12 видах спорту протягом 2 тижнів. У період пандемії, коли майже нічого не відбувається, – це прекрасна перспектива для учасників бойових дій. Види спорту: легка атлетика, біг, штовхання ядра, плавання, пауерліфтинг, веслування на тренажері, баскетбол і волейбол на візках, гольф, стрільба з лука і кульова стрільба».







Національний відбір відбудеться в Києві вже 15-16 травня. Від Полтавської області на нього зареєструвалися Сергій Сліченко (Селещина), Володимир Мусяк (Карлівка), Валерій Гаркавенко (Миргород).





Організатори беруть на себе витрати за проживання учасників у готелі та харчування. Управління молоді та спорту Полтавської ОДА забезпечить відрядження та проїзд.





Один з учасників змагань – ветеран АТО/ООС, доброволець, член збірної України на «Іграх Нескорених» у Гаазі Володимир Мусяк. Він активно займається питаннями спортивної реабілітації ветеранської спільноти в своїй громаді. Планує реалізувати проєкт і шукає місце для адаптивного інклюзивного спортивного залу в Карлівці, де могли б займатися спортом учасники бойових дій, інваліди, члени родин загиблих воїнів.





Цього року на літо заплановані наступні спортивні змагання для учасників АТО/ООС: Всеукраїнські змагання «Ігри Нескорених» відбудуться в Черкасах 27 червня, а в липні подібні змагання з плавання та стрільби з лука – у Кривому Розі. Із Києва подібні заходи виводять навмисне, щоб розвивати спорт і реабілітацію в регіонах, щоб місцева влада надалі сама ініціювала проведення подібних спортивних заходів.