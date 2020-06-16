На Крюківському вагонзаводі планують скоротити близько 600 працівників

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 215 Коментарів: 1

На вагонзаводі планується скорочення. Про це повідомили читачі у коментарях на сайті «Кременчуцького Телеграфа». Ми попросили керівництво підприємства офіційно прокоментувати ситуацію, що склалася.



Директор з безпеки, персоналу та соціальних питань Леонід Олійник підтвердив, що планується оптимізація персоналу на рівні 10%. Наразі на підприємстві близько 6 тисяч працівників, тож без роботи можуть залишитися 600 заводчан.



Леонід Олійник пояснив скорочення падінням обсягів виробництва через брак замовлень на продукцію:

- Підсумки першого кварталу 2020 роки - це половина обсягів першого кварталу минулого року. Усі показники впали на 50%. Головна причина такої ситуації - стагнація ринку, яка почалася ще в минулому році, але тоді ми це не відчули, тому що був добрий запас укладених договорів.

У другому кварталі теж маємо падіння в порівнянні з минулим роком. Сподіваємося, що з виходом транспорту, у тому числі й залізничного, з карантину вантажні та пасажирські перевезення стануть більш активними. І це дозволить працювати і нам, вагонобудівникам.

У нас були великі надії на контракт поставки 8 поїздів метро для Харківського метрополітену. Але ви бачите, як все обернулося: контракт тендерний комітет Харківського метрополітену планує віддати китайської компанії. Залишивши вітчизняного виробника і сотні робітників без роботи і заробітної плати. Ми боремося. Але це - час.

А при падінні обсягів виробництва підприємство повинно шукати шляхи виживання. Ми скоротили всі витрати: на купівлю нового обладнання, на соціальні програми. Так, ми плануємо поки що невелику оптимізацію чисельності - до 10%. Це вимушений захід. Вона проводиться відповідно до законодавства України, тобто скорочення пройде тільки через два місяці після його оголошення.

Ми приносимо свої вибачення тим, кому оголосили про можливе скорочення. І сподіваємося, що за цей час нам вдасться укласти контракти на поставку продукції.











Нагадаємо, у січні-травні цього року виробництво вантажних вагонів знизилося на 62,8% порівняно з аналогічним періодом 2019 року. 6 березня цього року на КВБЗ з візитом побував Президент Володимир Зеленський та пообіцяв замовлення на 90 вантажних вагонів та 3 дизель-поїзда. Звісно, щоб отримати ці замовлення від «Укрзалізниці», вагонзаводу слід перемогти у тендері. Та потім почався карантин, і УЗ так і не оголосила тендери.



