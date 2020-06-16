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Кременчук, Бізнес/Робота, Деловые новости

На Крюківському вагонзаводі планують скоротити близько 600 працівників

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 215 Коментарів: 1

 

Причина — падіння обсягів виробництва через брак замовлень

На вагонзаводі планується скорочення. Про це повідомили читачі у коментарях на сайті «Кременчуцького Телеграфа». Ми попросили керівництво підприємства офіційно прокоментувати ситуацію, що склалася.


Директор з безпеки, персоналу та соціальних питань Леонід Олійник підтвердив, що планується оптимізація персоналу на рівні 10%. Наразі на підприємстві близько 6 тисяч працівників, тож без роботи можуть залишитися 600 заводчан.


Леонід Олійник пояснив скорочення падінням обсягів виробництва через брак замовлень на продукцію:

- Підсумки першого кварталу 2020 роки - це половина обсягів першого кварталу минулого року. Усі показники впали на 50%. Головна причина такої ситуації - стагнація ринку, яка почалася ще в минулому році, але тоді ми це не відчули, тому що був добрий запас укладених договорів.


У другому кварталі теж маємо падіння в порівнянні з минулим роком. Сподіваємося, що з виходом транспорту, у тому числі й залізничного, з карантину вантажні та пасажирські перевезення стануть більш активними. І це дозволить працювати і нам, вагонобудівникам.


У нас були великі надії на контракт поставки 8 поїздів метро для Харківського метрополітену. Але ви бачите, як все обернулося: контракт тендерний комітет Харківського метрополітену планує віддати китайської компанії. Залишивши вітчизняного виробника і сотні робітників без роботи і заробітної плати. Ми боремося. Але це - час.


А при падінні обсягів виробництва підприємство повинно шукати шляхи виживання. Ми скоротили всі витрати: на купівлю нового обладнання, на соціальні програми. Так, ми плануємо поки що невелику оптимізацію чисельності - до 10%. Це вимушений захід. Вона проводиться відповідно до законодавства України, тобто скорочення пройде тільки через два місяці після його оголошення.


Ми приносимо свої вибачення тим, кому оголосили про можливе скорочення. І сподіваємося, що за цей час нам вдасться укласти контракти на поставку продукції.



Крюковский вагонзавод обжаловал победу китайской компании в Харькове


Нагадаємо, у січні-травні цього року виробництво вантажних вагонів знизилося на 62,8% порівняно з аналогічним періодом 2019 року. 6 березня цього року на КВБЗ з візитом побував Президент Володимир Зеленський та пообіцяв замовлення на 90 вантажних вагонів та 3 дизель-поїзда. Звісно, щоб отримати ці замовлення від «Укрзалізниці», вагонзаводу слід перемогти у тендері. Та потім почався карантин, і УЗ так і не оголосила тендери.


Зеленский в Кременчуге: президент прилетел на КВСЗ и пообещал «конкретный» госзаказ
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Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги: КВБЗ вагонзавод скорочення обсяги виробництва

Коментарі: 1

4 528
Solenoid:
Сьогодні, 11:13

Сталелитейный, Краз,вагонный... кто следующий? Но главное - "зробили разом", не забывайте! Так что 79% населения города радуется концу... эпохи бедности.

А по поводу заказа вагонов у Китая. Дело не в Китае, а в наших некомпетентных барыгах, руками водителях. Тот же вагонный закупал сталь у китайцев по одной причине - дешевле. Хотя парадокс! По сути за забором был сталелитейный завод, но у него покупать сталь было дороже. Вот тут та же ситуация.

О, 79% уже минусят во всю. Да признайте вы что выбор ваш был ошибкой. Хотя наврядли.. Не видят связи зекоманды и положения в стране, но зато верят что это всё из-за вируса :)


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