На КВБЗ зафіксоване падіння виробництва майже на 63%

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 585 Коментарів: 2

На ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» продовжується падіння виробництва. За даними управління економіки виконкому, у січні-травні цього року виробництво вантажних вагонів знизилося на 62,8% порівняно з аналогічним періодом 2019 року.



За даними по квітень падіння було на рівні 56%.



Падіння спостерігається на більшості бюджетоутворюючих підприємств міста: