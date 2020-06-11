На КВБЗ зафіксоване падіння виробництва майже на 63%

Знизилося виробництво основної продукції — вантажних вагонів
На ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» продовжується падіння виробництва. За даними управління економіки виконкому, у січні-травні цього року виробництво вантажних вагонів знизилося на 62,8% порівняно з аналогічним періодом 2019 року.
За даними по квітень падіння було на рівні 56%.
Падіння спостерігається на більшості бюджетоутворюючих підприємств міста:
- ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» - зменшення обсягів на 87,6% (падіння продовжується не перший рік, завод так і не зміг позбутися залежності від російського ринку);
- ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» - падіння на 57,3% (нагадаємо, виробництво зупинене, стальзавод відправив близько 800 працівників на біржу праці);
- ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» - зниження обсягів на 25,9% (із кінця квітня по 14 травня виробництво було повністю зупинене, але зараз завод відновив роботу);
- ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» - зменшення обсягів на 13,2%;
- ТОВ «Кременчуцький хлібокомбінат» - зменшення обсягів на 26,9%.