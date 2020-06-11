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Кременчук, Бізнес/Робота, Деловые новости

На КВБЗ зафіксоване падіння виробництва майже на 63%

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 585 Коментарів: 2

 

Знизилося виробництво основної продукції — вантажних вагонів

На ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» продовжується падіння виробництва. За даними управління економіки виконкому, у січні-травні цього року виробництво вантажних вагонів знизилося на 62,8% порівняно з аналогічним періодом 2019 року.


За даними по квітень падіння було на рівні 56%.


Падіння спостерігається на більшості бюджетоутворюючих підприємств міста:

  • ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» - зменшення обсягів на 87,6% (падіння продовжується не перший рік, завод так і не зміг позбутися залежності від російського ринку);
  • ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» - падіння на 57,3% (нагадаємо, виробництво зупинене, стальзавод відправив близько 800 працівників на біржу праці);
  • ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» - зниження обсягів на 25,9% (із кінця квітня по 14 травня виробництво було повністю зупинене, але зараз завод відновив роботу);
  • ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» - зменшення обсягів на 13,2%;
  • ТОВ «Кременчуцький хлібокомбінат» - зменшення обсягів на 26,9%.
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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: kvsz.com
Теги: КВСЗ вагонзавод обсяги виробництва виробництво

Коментарі: 2

303
stronzo:
Сьогодні, 13:43

Треба знову найвеличнішого викликати, хай ще раз щось пообіцяє та пожмуриться на камеру. Може знайде вікно між поїданням супчиків та велопрогулянками.

А то наш місцевий найвеличніший сам не справляється. 


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855
shoni1970:
Сьогодні, 13:57

Коли печатаєте такі новини, приводьте данні голосування по Кременчуку, щоб видно було, хто кого зробив разом.


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