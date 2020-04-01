Працівники кременчуцького стальзаводу залишилася без роботи: підприємство зупинилося (додано)

Сегодня, 12:38 Просмотров: 2 597 Комментариев: 1

Із 1000 осіб, які працювали за контрактом, адміністрація не продовжила договори. Близько 780-800 працівників підуть на біржу праці

31 березня, попри антикоронавірусні заходи, біля відділу кадрів «Кременчуцького сталеливарного заводу» зібралася величезна черга людей. Чекали на свої трудові книжки.





Звільнені працівники підприємства повідомили нам, що завод зупиняється, і адміністрація не подовжила з ними контракт. Люди під час карантину опинилися без роботи. Люди надіслали фото черги до відділу кадрів.





У мерії Кременчука про цю ситуацію знають. Як розповів Микола Здойма, начальник управління економіки виконкому, адміністрація стальзаводу повідомила про звільнених у центр зайнятості.

Йдеться не про скорочення, а про не подовження строкових трудових договорів. Термін угоди за ними якраз сплив 31 березня.

- На підприємстві було 2185 працівників, із них 1085 — штатні, ще 1000 — це ті, з якими були укладені контракти, термін дії яких завершився 31 березня. Контракти з ними не продовжили. За нашою інформацією, завод поки що не консервуватимуть, а призупиняють його роботу. Частина штатних працівників піде у відпустки. Частина персоналу (охорона, прибиральники тощо) залишаться на роботі, - розповів Микола Здойма.

Термін, на який зупинилося підприємство, наразі не відомий. Зв'язатися з адміністрацією нам поки що не вдалося. У мерії причиною зупинки називають карантин та ситуацію з коронавірусом, вплив якого вже починає відчувати економіка: підприємства втрачають замовлення та контракти.

За словами Миколи Здойми, представники міського центру зайнятості вчора побували на стальзаводі. З'ясували, що на біржу праці звернеться 780-800 кременчужан (тобто не всі звільнені). Частина людей пенсійного віку, частина — не мешканці міста.

АТ «Кременчуцького сталеливарного заводу» (КСЗ) входить до складу промислових активів фінансово-промислової групи ТАС Сергія Тігіпка.





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Керівник Кременчуцького міського центру зайнятості Віктор Калашник розповів, що про звільнення працівників адміністрація КСЗ повідомила заздалегідь. І центр зайнятості підготував заяви, щоб взяти людей на облік як безробітних.





- Ми дізналися, скільки людей буде вивільнено. Підготували зарані 1000 заяв і перелік документів, які потрібно. Усі потенційні безробітні за декілька днів до звільнення ще на підприємстві отримали всі ці документи, щоб вони не створювали черг у нас. Ми вказали дати, в які вони мають звернутися до центру зайнятості. Наразі Кабмін вніс зміни до порядку призначення допомог, чекаємо на роз'яснення. Але попередньо можу сказати: хто стане на облік протягом тижня, після 7 числа вже отримає допомогу по безробіттю на руки (раніше така допомога призначалася через місяць, а зараз ми призначаємо допомогу з першого дня), - прокоментував Віктор Калашник.



Він підтвердив, що 200 звільнених із 1000 — не кременчужани, вони з Онуфріївського та Світловодського районів. Проте, за законом, ці люди мають право стати на облік у будь-якому центрі зайнятості України.





Наразі Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості вже зареєстрував 100 заяв від працівників КСЗ. Люди у зв'язку з карантином залишають заяви у скриньках біля входу. Також, як зазначив Віктор Калашник, громадяни можуть подавати заяви онлайн, проте потім їм все одно буде призначений час для звернення до ЦЗ.





В умовах режиму роботи транспорту у місті в режимі спецперевезень стальзаводівці мають проблеми з тим, як дістатися до центру зайнятості, щоб подати заяву.