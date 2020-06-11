Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 11.06.2020 12:10
Підтверджені:
Україна29070
Кременчук111
Хворі:
Україна15075
Кременчук3
Одужало:
Україна13141
Кременчук104
Померло:
Україна854
Кременчук4
Надзвичайні новини, Полтавщина

За добу на Полтавщині втопилися двоє людей, один із них – неповнолітній

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 673

 

З водойм на Лубенщині дістали тіла 32-річного чоловіка та 15-річного хлопця

11 червня на Полтавщині втопилися двоє людей. Про це інформує Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.


У селі Вищий Булатець Лубенського району зі ставка місцеві мешканці витягли тіло 32-річного чоловіка. Другий випадок стався у місті Лубни – там потонув 15-річний хлопець, з річки Сули тіло дістали працівники Лубенської рятувально-водолазної станції.


Для встановлення точної причини смерті обидва тіла направили до Лубенського міжрайонного відділення обласного бюро СМЕ.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: kriminal.net.ua
Теги: речка пруд труп

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх