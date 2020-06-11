За добу на Полтавщині втопилися двоє людей, один із них – неповнолітній

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З водойм на Лубенщині дістали тіла 32-річного чоловіка та 15-річного хлопця

11 червня на Полтавщині втопилися двоє людей. Про це інформує Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





У селі Вищий Булатець Лубенського району зі ставка місцеві мешканці витягли тіло 32-річного чоловіка. Другий випадок стався у місті Лубни – там потонув 15-річний хлопець, з річки Сули тіло дістали працівники Лубенської рятувально-водолазної станції.





Для встановлення точної причини смерті обидва тіла направили до Лубенського міжрайонного відділення обласного бюро СМЕ.