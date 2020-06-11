Із 15 червня на Бетонній ремонтуватимуть водопровід: можуть бути перебої з водопостачанням

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 0

Із 15 червня «Кременчукводоканал» розпочне капремонт мережі водопостачання по вулиці Бетонній від вулиці Гранітної до 7-го Хорольського тупіка. Виконання цих робіт пов’язане з неналежним технічним станом водопровідних мереж централізованого водопостачання на вулиці Бетонній.





Капремонт мережі водопроводу діаметром 400 мм довжиною 945 метрів проводитиметься в рамках виконання Інвестиційної програми підприємства. На цьому об’єкті міського водопостачального господарства планується виконати санацію аварійного трубопроводу новою трубою діаметром 225 мм із поліетилену з встановленням нової сучасної запірно-регулюючої арматури та нових люків важкого типу на водопровідних колодязях.





Водіїв просять бути уважними - під час виконання робіт на Бетонній буде частково ускладнено рух автотранспорту.





Можливі припинення подачі води споживачам на вулиці Бетонній та провулку Солдатському. Жителів забезпечуватимуть підвізною питною водою за запитами.





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