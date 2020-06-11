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Із 15 червня на Бетонній ремонтуватимуть водопровід: можуть бути перебої з водопостачанням

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 0

 

Водіїв просять бути уважними

Із 15 червня «Кременчукводоканал» розпочне капремонт мережі водопостачання по вулиці Бетонній від вулиці Гранітної до 7-го Хорольського тупіка. Виконання цих робіт пов’язане з неналежним технічним станом водопровідних мереж централізованого водопостачання на вулиці Бетонній.


Капремонт мережі водопроводу діаметром 400 мм довжиною 945 метрів проводитиметься в рамках виконання Інвестиційної програми підприємства. На цьому об’єкті міського водопостачального господарства планується виконати санацію аварійного трубопроводу новою трубою діаметром 225 мм із поліетилену з встановленням нової сучасної запірно-регулюючої арматури та нових люків важкого типу на водопровідних колодязях.


Водіїв просять бути уважними - під час виконання робіт на Бетонній буде частково ускладнено рух автотранспорту.


Можливі припинення подачі води споживачам на вулиці Бетонній та провулку Солдатському. Жителів забезпечуватимуть підвізною питною водою за запитами.


Контактні телефони: +38 (0536) 74-70-70, (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ремонт водоканал

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