І знову антирекорд: за добу в Україні виявили майже 700 випадків COVID-19
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Кількість хворих на коронавірусну інфекцію у нашій країні наближується до 30 тисяч
12 червня в Україні вдруге за останній час встановили антирекорд – за добу зафіксували 683 нові випадки коронавірусної інфекції. За повідомленням МОЗ України, станом на 9.00 у нашій країні налічують 29 753 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 870 летальних, 13567 пацієнтів одужало. Загалом проведено 468 172 тестування ПЛР-методом.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1317 випадків;
- Волинська область — 1313 випадків;
- Дніпропетровська область — 983 випадки;
- Донецька область — 279 випадків;
- Житомирська область — 1013 випадків;
- Закарпатська область — 1506 випадків;
- Запорізька область — 515 випадків;
- Івано-Франківська область — 1669 випадків;
- Кіровоградська область — 568 випадків;
- м. Київ — 3766 випадків;
- Київська область — 1931 випадок;
- Львівська область — 2526 випадків;
- Луганська область — 54 випадки;
- Миколаївська область — 316 випадків;
- Одеська область — 1065 випадків;
- Полтавська область — 277 випадків;
- Рівненська область — 2231 випадок;
- Сумська область — 204 випадки;
- Тернопільська область — 1372 випадки;
- Харківська область — 1426 випадків;
- Херсонська область — 179 випадків;
- Хмельницька область — 529 випадків;
- Чернівецька область — 3831 випадок;
- Черкаська область — 517 випадків;
- Чернігівська область — 366 випадків.