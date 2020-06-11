Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 11.06.2020 12:10
Підтверджені:
Україна29070
Кременчук111
Хворі:
Україна15075
Кременчук3
Одужало:
Україна13141
Кременчук104
Померло:
Україна854
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

І знову антирекорд: за добу в Україні виявили майже 700 випадків COVID-19

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 369

 

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію у нашій країні наближується до 30 тисяч 

12 червня в Україні вдруге за останній час встановили антирекорд – за добу зафіксували 683 нові випадки коронавірусної інфекції. За повідомленням МОЗ України, станом на 9.00 у нашій країні налічують 29 753 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 870 летальних, 13567 пацієнтів одужало. Загалом проведено 468 172 тестування ПЛР-методом.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1317 випадків;
  • Волинська область — 1313 випадків;
  • Дніпропетровська область — 983 випадки;
  • Донецька область — 279 випадків;
  • Житомирська область — 1013 випадків;
  • Закарпатська область — 1506 випадків;
  • Запорізька область — 515 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1669 випадків;
  • Кіровоградська область — 568 випадків;
  • м. Київ — 3766 випадків;
  • Київська область — 1931 випадок;
  • Львівська область — 2526 випадків;
  • Луганська область — 54 випадки;
  • Миколаївська область — 316 випадків;
  • Одеська область — 1065 випадків;
  • Полтавська область — 277 випадків;
  • Рівненська область — 2231 випадок;
  • Сумська область — 204 випадки;
  • Тернопільська область — 1372 випадки;
  • Харківська область — 1426 випадків;
  • Херсонська область — 179 випадків;
  • Хмельницька область — 529 випадків;
  • Чернівецька область — 3831 випадок;
  • Черкаська область — 517 випадків;
  • Чернігівська область — 366 випадків.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика

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