Антирекорд в Україні: за добу зафіксували 689 нових випадків COVID-19

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За останню добу в Україні встановлено антирекорд – зафіксували 689 нових випадків коронавірусної хвороби. Як інформує МОЗ України, станом на 9.00 11 червня у нашій країні налічують 29 070 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 854 летальні, 13141 пацієнт одужав. Загалом провели 456 509 тестувань ПЛР-методом.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: