Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.06.2020 09:10
Підтверджені:
Україна28381
Кременчук111
Хворі:
Україна14779
Кременчук3
Одужало:
Україна12769
Кременчук104
Померло:
Україна833
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Антирекорд в Україні: за добу зафіксували 689 нових випадків COVID-19

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 819

 

Загальна кількість підтверджених хворих становить 29 070 українців

За останню добу в Україні встановлено антирекорд – зафіксували 689 нових випадків коронавірусної хвороби. Як інформує МОЗ України, станом на 9.00 11 червня у нашій країні налічують 29 070 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 854 летальні, 13141 пацієнт одужав. Загалом провели 456 509 тестувань ПЛР-методом.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1236 випадків;
  • Волинська область — 1266 випадків;
  • Дніпропетровська область — 981 випадок;
  • Донецька область — 269 випадків;
  • Житомирська область — 992 випадки;
  • Закарпатська область — 1471 випадок;
  • Запорізька область — 510 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1649 випадків;
  • Кіровоградська область — 563 випадки;
  • м. Київ — 3671 випадок;
  • Київська область — 1919 випадків;
  • Львівська область — 2414 випадків;
  • Луганська область — 54 випадки;
  • Миколаївська область — 311 випадків;
  • Одеська область — 1045 випадків;
  • Полтавська область — 276 випадків;
  • Рівненська область — 2175 випадків;
  • Сумська область — 203 випадки;
  • Тернопільська область — 1349 випадків;
  • Харківська область — 1374 випадки;
  • Херсонська область — 179 випадків;
  • Хмельницька область — 523 випадки;
  • Чернівецька область — 3793 випадки;
  • Черкаська область — 506 випадків;
  • Чернігівська область — 341 випадок.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика

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