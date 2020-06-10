Антирекорд в Україні: за добу зафіксували 689 нових випадків COVID-19
Сьогодні, 10:30
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Загальна кількість підтверджених хворих становить 29 070 українців
За останню добу в Україні встановлено антирекорд – зафіксували 689 нових випадків коронавірусної хвороби. Як інформує МОЗ України, станом на 9.00 11 червня у нашій країні налічують 29 070 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 854 летальні, 13141 пацієнт одужав. Загалом провели 456 509 тестувань ПЛР-методом.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1236 випадків;
- Волинська область — 1266 випадків;
- Дніпропетровська область — 981 випадок;
- Донецька область — 269 випадків;
- Житомирська область — 992 випадки;
- Закарпатська область — 1471 випадок;
- Запорізька область — 510 випадків;
- Івано-Франківська область — 1649 випадків;
- Кіровоградська область — 563 випадки;
- м. Київ — 3671 випадок;
- Київська область — 1919 випадків;
- Львівська область — 2414 випадків;
- Луганська область — 54 випадки;
- Миколаївська область — 311 випадків;
- Одеська область — 1045 випадків;
- Полтавська область — 276 випадків;
- Рівненська область — 2175 випадків;
- Сумська область — 203 випадки;
- Тернопільська область — 1349 випадків;
- Харківська область — 1374 випадки;
- Херсонська область — 179 випадків;
- Хмельницька область — 523 випадки;
- Чернівецька область — 3793 випадки;
- Черкаська область — 506 випадків;
- Чернігівська область — 341 випадок.