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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Горішніх Плавнях двох державних виконавців підозрюють в отриманні хабаря

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 366

Для проведення оборудки вони залучили колишнього колегу, який викинув гроші у смітник під час затримання

Двом державним виконавцям Горішньоплавнівського міського відділу державної виконавчої служби повідомили про підозри у вимаганні та одержанні службовими особами неправомірної вигоди. Їх підозрюють у порушенні ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, - інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.


За версією слідства, посадовці вимагали гроші від боржника за закриття стосовно нього виконавчого провадження. Для передачі коштів вони залучили пособника – колишнього працівника служби, якого після одержання 5 тисяч грн затримали правоохоронці. Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.


Такий же запобіжний захід обрали 10 червня одному з працюючих державних виконавців. Клопотання стосовно іншого направлене до суду. Окрім цього, вирішується питання щодо відсторонення вказаних осіб від посад.


Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: хабар виконавча служба Горішні Плавні

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