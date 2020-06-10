У Горішніх Плавнях двох державних виконавців підозрюють в отриманні хабаря

Для проведення оборудки вони залучили колишнього колегу, який викинув гроші у смітник під час затримання
Двом державним виконавцям Горішньоплавнівського міського відділу державної виконавчої служби повідомили про підозри у вимаганні та одержанні службовими особами неправомірної вигоди. Їх підозрюють у порушенні ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, - інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.
За версією слідства, посадовці вимагали гроші від боржника за закриття стосовно нього виконавчого провадження. Для передачі коштів вони залучили пособника – колишнього працівника служби, якого після одержання 5 тисяч грн затримали правоохоронці. Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
Такий же запобіжний захід обрали 10 червня одному з працюючих державних виконавців. Клопотання стосовно іншого направлене до суду. Окрім цього, вирішується питання щодо відсторонення вказаних осіб від посад.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.