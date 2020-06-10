Аби зберегти асфальт: у Кременчуці почали поливати дороги

Сьогодні, 11:26 Переглядів: 328 Коментарів: 1

Поливальні машини КАТП – 1628 виїжджають на маршрути, коли температура повітря піднімається до +28°С і вище

Працівники комунального підприємтсва «КАТП – 1628» розпочали поливати дороги Кременчука в умовах високих температурних показників. Як повідомила пресслужба мерії, ці роботи проводяться, аби зберегти асфальтобетонне покриття автошляхів.





Поливальні машини виїжджають на міські транспортні маршрути як тільки-но на КП «КАТП – 1628» отримують інформацію про те, що температура зовнішнього повітря становить +28°С. Працює поливальна техніка за всіма магістральними маршрутами Кременчука.





Окрім того, на автошляхах міста в цілодобовому режимі працюють автопилосиси та прибиральний автомобіль «Чистий шлях», які прибирають прибордюрну частину магістралей.