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Аби зберегти асфальт: у Кременчуці почали поливати дороги

Сьогодні, 11:26 Переглядів: 328 Коментарів: 1

 

Поливальні машини КАТП – 1628 виїжджають на маршрути, коли температура повітря піднімається до +28°С і вище

Працівники комунального підприємтсва «КАТП – 1628» розпочали поливати дороги Кременчука в умовах високих температурних показників. Як повідомила пресслужба мерії, ці роботи проводяться, аби зберегти асфальтобетонне покриття автошляхів.


Поливальні машини виїжджають на міські транспортні маршрути як тільки-но на КП «КАТП – 1628» отримують інформацію про те, що температура зовнішнього повітря становить +28°С. Працює поливальна техніка за всіма магістральними маршрутами Кременчука.


Окрім того, на автошляхах міста в цілодобовому режимі працюють автопилосиси та прибиральний автомобіль «Чистий шлях», які прибирають прибордюрну частину магістралей.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: жара дороги полив уборка

Коментарі: 1

229
cheh_a:
Сьогодні, 12:03

гг так через 2 минуты высохнет )


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