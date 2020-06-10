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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Миргородському районі двоє чоловіків намагалися вкрасти з вагонів зерно

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 104

 

Їх затримали на «гарячому»

У ніч на 10 червня правоохоронці спіймали на станції «Ромодан» двох чоловіків, які намагалися викрасти зерно. Громадяни 35 та 32 років віджали кришку розвантажувального люка одного з вагонів і відсипали зерно в мішки, - інформує Миргородський відділ поліції ГУНП в Полтавській області.


На місці події слідчі вилучили п’ять мішків з зерном, металевий лом та порожню тару, куди зловмисники не встигли набрати викрадене.

За фактом замаху на крадіжку, з проникненням у сховище, відкрито кримінальне провадження за статтями 15 ч.3 та 185 ч.3 Кримінального кодексу України.


Триває досудове розслідування.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Миргородський відділ поліції ГУНП в Полтавській області
Теги: крадіжка зерно

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