У Миргородському районі двоє чоловіків намагалися вкрасти з вагонів зерно

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 104

У ніч на 10 червня правоохоронці спіймали на станції «Ромодан» двох чоловіків, які намагалися викрасти зерно. Громадяни 35 та 32 років віджали кришку розвантажувального люка одного з вагонів і відсипали зерно в мішки, - інформує Миргородський відділ поліції ГУНП в Полтавській області.





На місці події слідчі вилучили п’ять мішків з зерном, металевий лом та порожню тару, куди зловмисники не встигли набрати викрадене.

За фактом замаху на крадіжку, з проникненням у сховище, відкрито кримінальне провадження за статтями 15 ч.3 та 185 ч.3 Кримінального кодексу України.



Триває досудове розслідування.