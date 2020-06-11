На Полтавщині затримали чиновника, який дав валютний хабар директору держтовариства

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Посадовець Головного управління Держгеокадастру пропонував 8 тисяч доларів за відмову від земельної ділянки

Затримали начальника районного відділу Головного управління Держгеокадастру в області під час надання 2 тисяч доларів. Неправомірна вигода адресувалася директору місцевого державного товариства. Про це інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.





Чиновник пропонував 8 тисяч доларів за відмову від земельної ділянки загальною площею 86 га, яка перебуває у постійному користуванні вказаного суб’єкта господарювання. Викрили посадовця під час передачі частини суми хабара 10 червня, - повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.





Наразі йому повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369 КК України). Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу.





Досудове розслідування триває.