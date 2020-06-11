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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині затримали чиновника, який дав валютний хабар директору держтовариства

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 719 Коментарів: 2

 

Посадовець Головного управління Держгеокадастру пропонував 8 тисяч доларів за відмову від земельної ділянки

Затримали начальника районного відділу Головного управління Держгеокадастру в області під час надання 2 тисяч доларів. Неправомірна вигода адресувалася директору місцевого державного товариства. Про це інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.


Чиновник пропонував 8 тисяч доларів за відмову від земельної ділянки загальною площею 86 га, яка перебуває у постійному користуванні вказаного суб’єкта господарювання. Викрили посадовця під час передачі частини суми хабара 10 червня, - повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.


Наразі йому повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369 КК України). Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу.


Досудове розслідування триває.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pol.gp.gov.ua, pl.npu.gov.ua
Теги: хабар взятка

Коментарі: 2

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shoni1970:
Сьогодні, 12:50

Ринок землі запрацював. Правда зубожілий нарід навіть свої піввареника тут не отримає. Хуженєбудєт, хотьпаржом.


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inattentive:
Сьогодні, 15:20

8 тисяч гривень , чи долларів ?


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