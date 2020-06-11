Призовники пройдуть тестування на COVID-19 за кошти спонсорів

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 415 Коментарів: 1

За результатами попереднього зарахування в команди призначено 490 осіб. Це трохи більше, ніж половина від плану

В Полтавській області призов на строкову військову службу починається з 15 червня. Хід підготовки й проблемні питання обговорили на засіданні обласної призовної комісії. Провів його заступник голови ОДА Євген Греков.





- За інформацією обласного військового комісаріату, за результатами попереднього зарахування в команди призначено 490 осіб. Це трохи більше, ніж половина від плану. По діяльності призовних комісій Полтави, Кременчука, Гребінківського, Оржицького, Кременчуцького, Пирятинського й Чорнухинського районів є питання, – зазначив Євген Греков. – Маємо розуміти, що поставлене завдання потрібно виконати.



Військовий комісар Полтавського ОВК Дмитро Губський поінформував, що призов завершиться 30 липня.





- Таким чином термін проведення весняного призову скоротився: замість трьох місяців – півтора. Це навантаження на районні й обласний військові комісаріати. 490 призовників, які зараховані до складу команд, – це 56 відсотків від загального плану завдання з урахуванням резерву. Миргородський ОМВК і Хорольський РВК зарахували більше ніж 100 відсотків від планового завдання.

Наблизилися до виконання плану Полтавський, Шишацький, Зіньківський, Козельщинський і Глобинський райвійськкомати. Найгірший стан справ по Пирятинському, Гребінківському, Оржицькому, Чорнухинському РВК, Кременчуцькому й Полтавському ОМВК. У Чорнухинському районі, наприклад, зарахували одного призовника протягом чотирьох місяців, – зазначив Дмитро Губський.



Він додав, що з метою протидії розповсюдженню коронавірусу всі призовники повинні пройти тестування на COVID-19. Тестуватимуть їх методом імуноферментної діагностики. Лише після отримання негативного результату вони будуть доставлені до обласного збірного пункту. Також призовників мають забезпечити засобами індивідуального захисту – масками, рукавичками та антисептиком – із розрахунку на три доби.





- В області є 12 пунктів, де можна робити ІФА тест. Близько 15 біоаналізаторів. Ми зверталися до державного санітарного лікаря й чекали, що на рівні держави будуть виділені тести ІФА й ми їх розподілимо на 15 біоналізаторів. Проте поки що їх немає. Кожен заклад, який має цей аналізатор, купує третину тестів самостійно. Близько 70 відсотків – спонсорські кошти. Тест ПЛР коштує 2,5 тисячі гривень. ІФА-тест, який складається з 96 аналізів – до 3 тисяч гривень. На одну людину виходить 50 гривень. Звертаємося до бізнесу, щоб він допоміг забезпечити тестами призовників, правоохоронців, медиків. З’являться державні тести, то вони будуть використані для призовників насамперед. Наше завдання – зробити так, щоб в армію пішли здорові люди, максимально простежити, щоб вони не захворіли й не поширили хворобу у війську, – пояснив заступник директора Департаменту охорони здоров’я ОДА Юрій Курилко. – Якщо ІФА покаже позитивний результат, людині зроблять ПЛР-тестування, щоб визначити, є в неї вірус чи ні.





Євген Греков наголосив, що питання щодо тестування призовників потрібно вирішити й зробити це необхідно оперативно.