У Кременчуці на 10 тисяч гривень оштрафували чоловіка, який сів за кермо нетверезим

Чоловік «надув» в алкотестер 1,36 проміле
5 червня Крюківський районний суд розглянув «нетверезий» протокол, складений на 24-річного водія вночі 21 квітня. Чоловіка виявили на вулиці Небесної Сотні за кермом автомобіля Opel. Огляд на стан сп'яніння проводився у лікаря-нарколога. Результат виявився позитивним - 1,36 проміле.
Сам керманич в судове засідання не з'явився, про причини неявки не пояснив.
Чоловіка визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф - 10 200 грн.
Також водій має заплатити 420 грн судового збору в дохід держави.
Постанова може бути оскаржена.