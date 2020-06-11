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У Кременчуці на 10 тисяч гривень оштрафували чоловіка, який сів за кермо нетверезим

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 605 Коментарів: 1

Чоловік «надув» в алкотестер 1,36 проміле

5 червня Крюківський районний суд розглянув «нетверезий» протокол, складений на 24-річного водія вночі 21 квітня. Чоловіка виявили на вулиці Небесної Сотні за кермом автомобіля Opel. Огляд на стан сп'яніння проводився у лікаря-нарколога. Результат виявився позитивним - 1,36 проміле.


Сам керманич в судове засідання не з'явився, про причини неявки не пояснив.


Чоловіка визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф - 10 200 грн.


Також водій має заплатити 420 грн судового збору в дохід держави.


Постанова може бути оскаржена.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: пьяный водитель админпротокол

Коментарі: 1

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stronzo:
Сьогодні, 14:12

Исходя из штрафов, пеший одинокий человек без практически бесполезной маски поздно вечером - гораздо опаснее синяка за рулем ночью в центре города.


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