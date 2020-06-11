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Відстежити та сплатити штрафи за порушення ПДР можна через «Приват24»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 459

«Приват24» запустив спеціальний сервіс

«ПриватБанк» додав у «Приват24» новий функціонал пошуку і оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, в тому числі оформлених системою відеофіксації порушень. «Штрафний» сервіс доступний всім клієнтам банку в новій вебверсії «Приват24» та мобільному банку Privat24 для Android та iOs, - йдеться на сайті банку.


Для отримання інформації про неоплачені штрафи потрібно перейти в розділ «Платежі» - «Штрафи за порушення ПДР». У мобільній версії для iOS штрафи можна знайти в розділі «Платежі» через пошук одержувача «Штрафи за порушення ПДР».


 


«Приват24» автоматично «підтягне» інформацію з бази даних МВС за номером ІПН клієнта банку. Також отримати інформацію про неоплачені штрафи можна за номером постанови про накладення штрафу.


Сплатити штраф в один клік можна за допомогою будь-якої карти, прив'язаної до «Приват24».

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ПриватБанк штраф ПДД

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