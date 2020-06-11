8-річний кременчужанин завоював гран-прі на Міжнародному фестивалі, декламуючи вірш Висоцького

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 499 Коментарів: 1

8-річний кременчужанин Михайло Ільїн завоював гран-прі (найвищу нагороду) на Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Яскраві таланти весни 2020», декламуючи вірш Володимира Висоцького «Он не вернулся из боя». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила мама та художній керівник Михайла Ксенія Ільїна.



Участь у конкурсі мистецтв учень другого класу ліцею №4 «Кремінь» прийняв дистанційно та змагався з іншими учасниками у номінації «Театральний жанр».



Також кременчужанин отримав сертифікат на 50 евро на участь у фестивалі у Болгарії. Але, за словами мами та керівника юного переможця, у них не вийде поїхати туди, адже у Михайла є 4-місячна сестричка, яку, звичайно, не можна залишити саму.





Михайло Ільїн з 4 років виступає на сцені, був полуфіналістом шоу «Україна має талант», медалістом талант-шоу «Лучше всех» та «Круче всех», потрапив у десятку кращих державної премії «Диво дитина 2019» у номінації «Найдивовижніша дитина», «Успешный ребёнок года 2019», переможець конкурсу на краще читання віршів Тараса Шевченка «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській» у Кременчуці.