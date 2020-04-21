За ніч у Кременчуці виявили двох нетверезих водіїв

Вчера, 17:07 Просмотров: 1 211 Комментариев: 2

Один із них випив алкоголю, а інший мав ознаки наркосп'яніння

За нічну зміну інспектори виявили двох водіїв з явними ознаками сп’яніння. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.





В ніч на 21 квітня близько 3.00 на вулиці Небесної Сотні 24-річний водій Opel керував автомобілем без посвідчення водія та із вмістом алкоголю в крові 1,36 проміле.





В той самий час керманич Audi, який порушив правила дорожнього руху, трапився патрульним на вулиці Занасипський шлях. 32-річний водій мав ознаки наркотичного сп’яніння. Патрульні запропонували пройти огляд на стан сп’яніння, проте чоловік у присутності двох свідків відмовився.





Обидва водії отримали протокол за керування у нетверезому стані.