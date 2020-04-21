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Происшествия

За ніч у Кременчуці виявили двох нетверезих водіїв

Вчера, 17:07 Просмотров: 1 211 Комментариев: 2

 

Один із них випив алкоголю, а інший мав ознаки наркосп'яніння

За нічну зміну інспектори виявили двох водіїв з явними ознаками сп’яніння. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.


В ніч на 21 квітня близько 3.00 на вулиці Небесної Сотні 24-річний водій Opel керував автомобілем без посвідчення водія та із вмістом алкоголю в крові 1,36 проміле.


В той самий час керманич Audi, який порушив правила дорожнього руху, трапився патрульним на вулиці Занасипський шлях. 32-річний водій мав ознаки наркотичного сп’яніння. Патрульні запропонували пройти огляд на стан сп’яніння, проте чоловік у присутності двох свідків відмовився.


Обидва водії отримали протокол за керування у нетверезому стані.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель пьянство за рулем

Комментарии: 2

831
Angel737:
Вчера, 18:11

Респект Копам!

А водители, после уплаты штрафа, надеюсь Быстро протрезвеют!


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91
Trevak:
Вчера, 20:06

А заметили,уже фото авто не предоставляют,видать опять чермет тормозили.


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