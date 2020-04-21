На Полтавщині викрили зловмисника, який розповсюджував у соцмережах фейки про коронавірус

Вчера, 17:39 Просмотров: 2 026 Комментариев: 5

Служба безпеки України викрила агітатора на Полтавщині. Він адміністрував понад 10 спільнот, які поєднували майже 20 тисяч користувачів.





За інформацією СБУ, на цих ресурсах чоловік розміщував деструктивні публікації про перебіг пандемії COVID-19, заклики до сепаратизму та зміни меж території України, викривлені факти щодо Дня перемоги над нацизмом. Інформацію для своїх публікацій агітатор брав із пропагандистських інтернет-видань Росії.





Для конспірації зловмисник виїжджав в іншу область, звідки «постив» фейкові новини. Кошти на поїздки він отримував від російських кураторів. Під час обшуку за місцем проживання в агітатора виявили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.





Загалом за період дії карантинних заходів Служба безпеки України викрила вже 207 інтернет-агітаторів, котрі поширювали різноманітні фейки про коронавірус. Також заблоковано понад 2 тисячі інтернет-спільнот із загальною аудиторією 800 тисяч користувачів.