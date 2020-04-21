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Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині викрили зловмисника, який розповсюджував у соцмережах фейки про коронавірус

Вчера, 17:39 Просмотров: 2 026 Комментариев: 5

За роботу платили російські куратори

Служба безпеки України викрила агітатора на Полтавщині. Він адміністрував понад 10 спільнот, які поєднували майже 20 тисяч користувачів.


За інформацією СБУ, на цих ресурсах чоловік розміщував деструктивні публікації про перебіг пандемії COVID-19, заклики до сепаратизму та зміни меж території України, викривлені факти щодо Дня перемоги над нацизмом. Інформацію для своїх публікацій агітатор брав із пропагандистських інтернет-видань Росії.


Для конспірації зловмисник виїжджав в іншу область, звідки «постив» фейкові новини. Кошти на поїздки він отримував від російських кураторів. Під час обшуку за місцем проживання в агітатора виявили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.


Загалом за період дії карантинних заходів Служба безпеки України викрила вже 207 інтернет-агітаторів, котрі поширювали різноманітні фейки про коронавірус. Також заблоковано понад 2 тисячі інтернет-спільнот із загальною аудиторією 800 тисяч користувачів.

2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: СБУ фейк соцсети

Комментарии: 5

901
IIoJIKuJIo:
Вчера, 17:46

Этих агигаторов пруд пруди в фесбуке, в тех же пабликах Кременчуга постят разную дичь о SARA-COV-2


10 4
563
VsegdaProtiv:
Вчера, 18:19

В стиле времён порошенка: платила РФ и т.д. Доказательства можно увидеть? То только чешут в последнее время эти службы!И ещё - всем 207 платила РФ?


12 12
3 631
zzzzzz:
Вчера, 18:33

Цитата: VsegdaProtiv
Доказательства можно увидеть?
какие ваши доказательства?smileв стиле соловьева...а вообще вам никто ничего не должен- так бубочка сказал....


13 8
41
DioGen:
Вчера, 19:03

Фейсбук...я в свой аккаунт наверно года три не заходил. Что там вообще делать? Платили или нет мы точно не узнаем. Ну есть такие что и бесплатно уверены что нам надо куда-то присоеденится и будем жить как в раю. Наивные. Пока рукава не закатаем и порядок не наведем никто нам счастье не сделает ни восток ни запад


15 2
4
stathunt:
Вчера, 19:31

У нас есть статья про фейки ..или это такая дичь ..


7 0

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