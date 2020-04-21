На Полтавщині суд виніс вирок двом неповнолітнім, які викрали автомобіль

Вчера, 18:01 Просмотров: 1 194 Комментариев: 1

Обвинувачені викотили з двору автомобіль, завели ключем та проїхали кілька вулиць

14 квітня Зіньківський районний суд розглянув справу щодо двох неповнолітніх, який звинуватили у незаконному заволодінні авто.





Подія сталася 11 січня цього року. Близько 23.15 обвинувачені проникли на територію огородженого домогосподарства. Хлопці викотили за межі двору ВАЗ-21013, завели машину ключем запалення та поїхали від вулиці Партизанська на вулицю Губаря в смт Опішня, де залишили його біля будинку №41.





Згодом між підозрюваними та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Суд угоду затвердив, визнав винними за порушення ч.2 ст. 289 ККУ. Кожному призначили остаточне покарання у вигляді одного року іспитового терміну.





З повним текстом вироку можна ознайомитися тут.