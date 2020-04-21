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Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині суд виніс вирок двом неповнолітнім, які викрали автомобіль

Вчера, 18:01 Просмотров: 1 194 Комментариев: 1

Обвинувачені викотили з двору автомобіль, завели ключем та проїхали кілька вулиць

14 квітня Зіньківський районний суд розглянув справу щодо двох неповнолітніх, який звинуватили у незаконному заволодінні авто.


Подія сталася 11 січня цього року. Близько 23.15 обвинувачені проникли на територію огородженого домогосподарства. Хлопці викотили за межі двору ВАЗ-21013, завели машину ключем запалення та поїхали від вулиці Партизанська на вулицю Губаря в смт Опішня, де залишили його біля будинку №41. 


Згодом між підозрюваними та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Суд угоду затвердив, визнав винними за порушення ч.2 ст. 289 ККУ. Кожному призначили остаточне покарання у вигляді одного року іспитового терміну.


З повним текстом вироку можна ознайомитися тут.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: угон несовершеннолетние

Комментарии: 1

264
obaldet:
Вчера, 21:09

щедро


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