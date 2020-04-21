На Полтавщині суд виніс вирок двом неповнолітнім, які викрали автомобіль

Обвинувачені викотили з двору автомобіль, завели ключем та проїхали кілька вулиць
14 квітня Зіньківський районний суд розглянув справу щодо двох неповнолітніх, який звинуватили у незаконному заволодінні авто.
Подія сталася 11 січня цього року. Близько 23.15 обвинувачені проникли на територію огородженого домогосподарства. Хлопці викотили за межі двору ВАЗ-21013, завели машину ключем запалення та поїхали від вулиці Партизанська на вулицю Губаря в смт Опішня, де залишили його біля будинку №41.
Згодом між підозрюваними та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Суд угоду затвердив, визнав винними за порушення ч.2 ст. 289 ККУ. Кожному призначили остаточне покарання у вигляді одного року іспитового терміну.
З повним текстом вироку можна ознайомитися тут.