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Происшествия

У Кременчуці чоловік, погрожуючи ножем продавщиці, виніс касу продуктового магазину

Вчера, 17:00 Просмотров: 3 173 Комментариев: 6

Також невідомий забрав гаманець у жінки

Сьогодні, 21 квітня, близько 15.00 патрульних викликали на проїзд Арсенальний, 5, а саме в магазин «Продукти». Як повідомили в патрульній поліції Кременчука, прибувши за вказаною адресою, копи виявили 59-річну заявницю (1961 року народження) та 55-річну продавщицю магазину (1965 року народження).


Остання повідомила, що до неї в магазин зайшов невідомий чоловік та, погрожуючи ножем, забрав касу та гаманець потерпілої.


На місці працює слідчо-оперативна група.

3
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: нападение нож

Комментарии: 6

3 631
zzzzzz:
Вчера, 17:12

пособие по безработице в 1000 грн маловато


11 7
598
Tamara:
Вчера, 17:30

Почалось...

 


17 1
1 507
solod:
Вчера, 17:39

Цитата: Tamara

Почалось...

 

Що почалось?


2 12
259
stronzo:
Вчера, 18:43

Блин, когда я предположил в статье про нападения на кондуктора, что

1 апреля 2020 11:25 Через месяцок карантина, когда люди начнут сходить с ума, а некоторые банально с голода - эти маски станут отличным прикрытием для преступников.  Кто Вас ограбил, опишите? - Ну их было трое в масках...

все-таки надеялся, что до майских протянем... grin

 

 

 


12 0
41
DioGen:
Вчера, 20:50

Я думал раньше начнётся. Терпеливый у нас всё-таки народ


5 0
260
Чopний Kiт:
Вчера, 21:41

Всего лишь пару дней назад пошутил

Скоро! Во всех магазинах страны!

"- Привет, я в магазине, что взять?

- Ты в маске?

- Да.

- Бери кассу"

как вот тебе и на

 

 

 


5 0

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