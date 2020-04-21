У Кременчуці чоловік, погрожуючи ножем продавщиці, виніс касу продуктового магазину

Вчера, 17:00 Просмотров: 3 173 Комментариев: 6

Сьогодні, 21 квітня, близько 15.00 патрульних викликали на проїзд Арсенальний, 5, а саме в магазин «Продукти». Як повідомили в патрульній поліції Кременчука, прибувши за вказаною адресою, копи виявили 59-річну заявницю (1961 року народження) та 55-річну продавщицю магазину (1965 року народження).





Остання повідомила, що до неї в магазин зайшов невідомий чоловік та, погрожуючи ножем, забрав касу та гаманець потерпілої.





На місці працює слідчо-оперативна група.