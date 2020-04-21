Санітарні зони у Кременчуці – карта та правила (оновлюється)
Вчера, 16:46
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Станом на 21 квітня у Кременчуці створено 18 снітарних зон
В ході боротьби з розповсюдженням коронавірусної інфекції міська влада створила у Кременчуці 18 санітарних зон (станом на 21 квітня).
Перелік санітарних зон
- Зона №1 – Молодіжний
- Зона №2 – Велика Кохнівка (район Центральної районної лікарні)
- Зона №3 – Раківка
- Зона №4 – Молодіжний
- Зона №5 – Нагірна частина, район В. Пугачова, Гвардійської, Льва Толстого
- Зона №6 – Петрівка, 274-й квартал
- Зона №7 – Центр, Троїцька - Небесної сотні - Халаменюка – лікаря Богаєвського
- Зона №8 – вул. Миру, Київська, автопарк
- Зона №9 – Череднички
- Зона №10 – Центр, район вулиці Перемоги
- Зона №11 – Нагірна частина (район перехрестя вул. Київської та просп. Свободи)
- Зона №12 – Перший Занасип
- Зона №13 – Лашки
- Зона №14 – Велика Кохнівка, 278-й квартал
- Зона №15 – Центр, Щемилівка, Царське село
- Зона №16 – Крюків
- Зона №17 – Велика Кохнівка
- Зона №18 – Череднички, нагірна частина міста (частково)
Мапа санітарних зон у Кременчуці
(Постійно оновлюється)
Для мешканців санітарних зон введені додаткові обмеження, зокрема:
- заборонено вихід з приміщень (помешкань) без засобів індивідуального захисту органів дихання (масок, респіраторів);
- заборонено переміщення вулицями без поважних причин (виняток відвідування продуктових магазинів, аптек, лікарень, рух до місця роботи);
- необхідно неухильно дотримуватися соціальної дистанції не менше ніж 2 метри у громадських місцях.
Автор: ТелеграфЪ