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Кременчуг, ТЪ в теме, Коронавірус / Карантин

Санітарні зони у Кременчуці – карта та правила (оновлюється)

Вчера, 16:46 Просмотров: 7 017 Комментариев: 2

 

Станом на 21 квітня у Кременчуці створено 18 снітарних зон

В ході боротьби з розповсюдженням коронавірусної інфекції міська влада створила у Кременчуці 18 санітарних зон (станом на 21 квітня). 


Перелік санітарних зон

  • Зона №1 – Молодіжний 
  • Зона №2 – Велика Кохнівка (район Центральної районної лікарні)
  • Зона №3 – Раківка
  • Зона №4 – Молодіжний
  • Зона №5 – Нагірна частина, район В. Пугачова, Гвардійської, Льва Толстого 
  • Зона №6 – Петрівка, 274-й квартал
  • Зона №7 – Центр, Троїцька - Небесної сотні - Халаменюка – лікаря Богаєвського
  • Зона №8 – вул. Миру, Київська, автопарк
  • Зона №9 – Череднички
  • Зона №10 – Центр, район вулиці Перемоги
  • Зона №11 – Нагірна частина (район перехрестя вул. Київської та просп. Свободи) 
  • Зона №12 – Перший Занасип
  • Зона №13 – Лашки
  • Зона №14 – Велика Кохнівка, 278-й квартал
  • Зона №15 – Центр, Щемилівка, Царське село
  • Зона №16 – Крюків
  • Зона №17 – Велика Кохнівка
  • Зона №18 – Череднички, нагірна частина міста (частково)


Мапа санітарних зон у Кременчуці

(Постійно оновлюється)




Для мешканців санітарних зон введені додаткові обмеження, зокрема:

  • заборонено вихід з приміщень (помешкань) без засобів індивідуального захисту органів дихання (масок, респіраторів);
  • заборонено переміщення вулицями без поважних причин (виняток відвідування продуктових магазинів, аптек, лікарень, рух до місця роботи);
  • необхідно неухильно дотримуватися соціальної дистанції не менше ніж 2 метри у громадських місцях. 
4
Автор: ТелеграфЪ
Теги: санітарна зона коронавірус карта

Комментарии: 2

4
stathunt:
Вчера, 19:30

На бумагее всякие планы писать -не кайлом махать

 


7 2
41
DioGen:
Вчера, 21:55

заборонено вихід з приміщень (помешкань) без засобів індивідуального захисту органів дихання (масок, респіраторів)

Охохо. До этого низзя было, а теперь вообще низзя. К тому же, судя по карте, зоны скоро совсем сомкнутся


4 0

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