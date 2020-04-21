Санітарні зони у Кременчуці – карта та правила (оновлюється)

Вчера, 16:46 Просмотров: 7 017 Комментариев: 2

Станом на 21 квітня у Кременчуці створено 18 снітарних зон

В ході боротьби з розповсюдженням коронавірусної інфекції міська влада створила у Кременчуці 18 санітарних зон (станом на 21 квітня).





Перелік санітарних зон

Зона №1 – Молодіжний

Зона №2 – Велика Кохнівка (район Центральної районної лікарні)

Зона №3 – Раківка

Зона №4 – Молодіжний

Зона №5 – Нагірна частина, район В. Пугачова, Гвардійської, Льва Толстого

Зона №6 – Петрівка, 274-й квартал

Зона №7 – Центр, Троїцька - Небесної сотні - Халаменюка – лікаря Богаєвського

Зона №8 – вул. Миру, Київська, автопарк

Зона №9 – Череднички

Зона №10 – Центр, район вулиці Перемоги

Зона №11 – Нагірна частина (район перехрестя вул. Київської та просп. Свободи)

Зона №12 – Перший Занасип

Зона №13 – Лашки

Зона №14 – Велика Кохнівка, 278-й квартал

Зона №15 – Центр, Щемилівка, Царське село

Зона №16 – Крюків

Зона №17 – Велика Кохнівка

Зона №18 – Череднички, нагірна частина міста (частково)





Мапа санітарних зон у Кременчуці

(Постійно оновлюється)













Для мешканців санітарних зон введені додаткові обмеження, зокрема: