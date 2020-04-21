«Щедрою рукою»: мінімальну допомогу по безробіттю під час карантину збільшено із 650 до 1000 гривень

Мінімальна допомога виплачується особам, які не мають страхового стажу або мають стаж менше 6 місяців
Мінімальну допомогу по безробіттю збільшено із 650 до 1000 гривень на місяць. Із 18 квітня набула чинності постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України, яка вносить відповідні зміни. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.
Постанова застосовується з початку оголошення карантину, тобто з 12 березня, та діятиме протягом 30 календарних днів після закінчення карантину.
Для тих, хто має страховий стаж, розмір допомоги по безробіттю до варіюється залежно від його розміру:
При цьому максимальна сума допомоги по безробіттю не може бути вище за 8408 гривень.
Нагадуємо, що в період карантину реєстрація безробітних здійснюється з першого дня подання відповідної заяви до центрів зайнятості. Виплата допомоги по безробіттю теж призначається з першого дня реєстрації.