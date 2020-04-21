«Щедрою рукою»: мінімальну допомогу по безробіттю під час карантину збільшено із 650 до 1000 гривень

Вчера, 16:29 Просмотров: 1 722

Мінімальна допомога виплачується особам, які не мають страхового стажу або мають стаж менше 6 місяців

Мінімальну допомогу по безробіттю збільшено із 650 до 1000 гривень на місяць. Із 18 квітня набула чинності постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України, яка вносить відповідні зміни. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.





Постанова застосовується з початку оголошення карантину, тобто з 12 березня, та діятиме протягом 30 календарних днів після закінчення карантину.





Кому призначається мінімальна допомога по безробіттю

тим, хто протягом 12 місяців, що передували реєстрації в службі зайнятості, мають страховий стаж менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з негативних причин (наприклад, за прогул);

молоді, яка закінчила або припинила навчання в середньому та вищому навчальному закладі, звільнилася зі строкової військової служби і яка потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце;

внутрішньо переміщеним осібам, які документально не можуть підтвердити періоди своєї зайнятості.

«Усім безробітним, які стали на облік у період карантину і отримують допомогу в мінімальному розмірі (650 грн.), допомога буде автоматично перерахована з першого дня реєстрації у службі зайнятості», - повідомляє Державна служба зайнятості.





Для тих, хто має страховий стаж, розмір допомоги по безробіттю до варіюється залежно від його розміру:

до 2 років - 50% (від зарплати до звільнення);

від 2 до 6 років - 55%;

від 6 до 10 років - 60%;

понад 10 років - 70%.

При цьому максимальна сума допомоги по безробіттю не може бути вище за 8408 гривень.









Нагадуємо, що в період карантину реєстрація безробітних здійснюється з першого дня подання відповідної заяви до центрів зайнятості. Виплата допомоги по безробіттю теж призначається з першого дня реєстрації.



