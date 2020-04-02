У Кременчуцькому центрі зайнятості роз’яснили, як отримати статус безробітного дистанційно: зразок заяви

Сегодня, 18:01 Просмотров: 688

Можна заповнити заяву, додати скановані документи і залишити у скриньці або відправити електронною поштою

У Кременчуцькому міськрайонному центрі зайнятості роз’яснили, як отримати статус безробітного дистанційно, без особистого звернення. Інформація розміщена на порталі Кременчуцького МРЗЦ.

Центр зайнятості не приймає відвідувачів під час карантину, але надає послуги дистанційно. Заяву про надання статусу безробітного, а також копії документів можна залишити у скриньці для кореспонденції біля приміщення ЦЗ. Або надіслати на електронну пошту центру зайнятості. У цьому випадку слід заповнити заяву (зразок нижче), підписати її і теж відсканувати.

- Отримані електронною поштою документи передаються у відділ працевлаштування на реєстрацію, - пояснив директор Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості Віктор Калашник.





Після реєстрації документів фахівець ЦЗ зв'яжеться з клієнтом для підтвердження та уточнення необхідної інформації.

Зареєстровані безробітні на час карантину отримують консультації спеціалістів центру зайнятості за телефоном. При цьому виплата допомоги по безробіттю подовжується без особистого звернення. Особистий прийом буде відновлено після завершення запровадженого періоду карантину.





Що потрібно для дистанційної реєстрації

заява про надання (поновлення) статусу безробітного (зразок додається),

копії документів:

- паспорт громадянина України або іншого документу, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- трудова книжка (цивільно-правовий договір, який підтверджує припинення останнього виду діяльності);

- документ про освіту.

Пакет документів надсилати за електронною адресою: krmczgorliniya@ukr.net або залишати у скриньці для кореспонденції центру зайнятості.

Контактні телефони для довідок: 0675562968, 0536758832

Адреса : проїзд Арсенальний, 1, м. Кременчук, 39601

Заяву про надання статусу безробітного можна завантажити тут. Або на сайті Кременчуцького МРЦЗ.