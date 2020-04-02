У Кременчуцькому центрі зайнятості роз’яснили, як отримати статус безробітного дистанційно: зразок заяви

Можна заповнити заяву, додати скановані документи і залишити у скриньці або відправити електронною поштою
У Кременчуцькому міськрайонному центрі зайнятості роз’яснили, як отримати статус безробітного дистанційно, без особистого звернення. Інформація розміщена на порталі Кременчуцького МРЗЦ.
Центр зайнятості не приймає відвідувачів під час карантину, але надає послуги дистанційно. Заяву про надання статусу безробітного, а також копії документів можна залишити у скриньці для кореспонденції біля приміщення ЦЗ. Або надіслати на електронну пошту центру зайнятості. У цьому випадку слід заповнити заяву (зразок нижче), підписати її і теж відсканувати.
Після реєстрації документів фахівець ЦЗ зв'яжеться з клієнтом для підтвердження та уточнення необхідної інформації.
Зареєстровані безробітні на час карантину отримують консультації спеціалістів центру зайнятості за телефоном. При цьому виплата допомоги по безробіттю подовжується без особистого звернення. Особистий прийом буде відновлено після завершення запровадженого періоду карантину.
Пакет документів надсилати за електронною адресою: krmczgorliniya@ukr.net або залишати у скриньці для кореспонденції центру зайнятості.
Контактні телефони для довідок: 0675562968, 0536758832
Адреса : проїзд Арсенальний, 1, м. Кременчук, 39601
Заяву про надання статусу безробітного можна завантажити тут. Або на сайті Кременчуцького МРЦЗ.