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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Ремонт в кременчугской ПЦР лаборатории закончат в среду

Вчера, 16:03 Просмотров: 3 240 Комментариев: 10

 

Но когда она начнет работать – неизвестно

Ремонт в кременчугской городской ПЦР лаборатории обещают закончить в среду, 22 апреля. Об этом доложил руководитель кременчугского горздрава Максим Середа на заседании противоэпидемического штаба.


Он сказал, что в среду в помещении лаборатории уже начнутся работы по дезинфекции.


Вице-мэр по вопросам строительства Дмитрий Кравченко добавил, что в лаборатории предстоит выполнить ещё очень много мелкой работы.


Ранее чиновники обещали закончить ремонт лаборатории в прошлый вторник, 14 апреля. Но объем работ расширился, пришлось делать дополнительные шлюзы (камеры, разделяющие «грязную» и «чистую» зоны), ремонт лаборатории перестал быть «текущим» и получил статус капитального. Соответственно, сроки его завершения сдвинулись, а стоимость возросла.


 

Так лабораторные помещения выглядели на прошлой неделе


Сегодня чиновники назвали новую дату окончания ремонта – 22 апреля. Но этот день не станет днем начала работы лаборатории, т. к. предстоит пройти ещё лицензирование и сертификации. Журналисты спросили мэра Кременчуга, когда лаборатория начнет работать?


Мэр дату не назвал, ответил так:


– У нас залишається процес ліцензування, сертифікації, процес забезпечення кадрами, я думаю, у Києві нам допоможуть якмога швидше пройти всю процедуру, бо стоїть завдання збільшити кількість ПЛР тестів по всій країні. Відповідні листи на міністра охорони здоров’я та прем’єр-міністра ми відправили ще минулого тижня.


Напомним, оборудование для городской ПЦР лаборатории купили благотворители. А исполком принял решение о перераспределении бюджетных средств на ремонт помещения лаборатории – туда перенаправлено 1 132 590,00 грн на капремонт, и 580 000,00 на установку вентиляционной системы, сантехнику и металлопластиковые конструкции (решение №581 от 14.04.2020).


ПЦР тестирование (полимеразная цепная реакция) считается наиболее точным методом исследования на коронавирус. За период карантина Кременчуг отправил в полтавскую ПЦР лабораторию 262 пробы на коронавирус, по 217 запросам уже получен ответ, 45 ещё в работе.


Кременчугские чиновники считают, что у нас должна быть своя городская ПЦР лаборатория. Губернатор Синегубов воспринимает эту идею без энтузиазма и пророчит, что кременчугская лаборатория заработает не раньше, чем через 1-3 месяца.

5
Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус карантин ПЦР лаборатория капремонт лицензирование лаборатории Кременчуг

Комментарии: 10

22
Rosgard:
Вчера, 16:34

  Спасибо за информацию, дорогая редакция.

  Я немного офуел.

1).  1,7 миллиона на ремонт, серьёзно? У вас на сайте была фотка аппарата ПЦР. Размером с кофемолку. Ок, я не инфекционист-вирусолог. Но такие деньги.......

   2).  Для проведения тестов и оперативного реагирования на ситуацию городской власти нужно Лицензирование и сертификация. Эммм.... А без штампика в бумажке этот аппарат за неплохие бабки тесты не имеет права проводить? Я не говорю о юридической достоверности. Я говорю о необходимости быстрого определения заражённых. Или тут есть некие дополнительные нюансы? Например, кадры.

  3). Жаба губернатора понятна. Есть местная власть - вот пусть она и разбирается. Странное отношение губернатора к городу в своей губернии. Профита, наверное, мало поступает.

  Пысы.  И как ту не вспомнить Ухань и построенные за неделю многоэтажные клиники для больных...


27 4
259
stronzo:
Вчера, 16:39

Надо было благотворителям самим еще и помещение подобрать, а то "мудрый керивнык" будет пару комнат пару месяцев готовить. Ну и конечно же

сроки его завершения сдвинулись, а стоимость возросла.

это как восход и закат солнца.

 


17 1
189
Dmytro:
Вчера, 16:43

Тем временем в китае больницу на 1000 коек построили за 10 дней...


14 1
414
КиТ:
Вчера, 16:44

Лицензирование и сертификация. Эммм.... А без штампика в бумажке этот аппарат за неплохие бабки тесты не имеет права проводить?



Проводить, наверное, можно. А вот признают ли результаты действительными и будут ли лечить подтверждённые случаи - это вряд ли. Наша отсупруниная медицина может сказать, что это всё не "по-протоколу".


12 2
3 631
zzzzzz:
Вчера, 16:53

Цитата: Dmytro
в китае больницу на 1000 коек построили за 10 дней...
ну так если учитывать. что в строительстве принимало участие около !!!!  5 млн человек!!!,, круглосуточно карл!!! Не надо путать человеческие и материальные ресурсы Китая и Кременчуга как минимум...


5 9
189
Dmytro:
Вчера, 17:25

Цитата: zzzzzz

Цитата: Dmytro
в китае больницу на 1000 коек построили за 10 дней...
ну так если учитывать. что в строительстве принимало участие около !!!!  5 млн человек!!!,, круглосуточно карл!!! Не надо путать человеческие и материальные ресурсы Китая и Кременчуга как минимум...

Экстраполируй карл


5 1
106
Grinenko:
Вчера, 17:32

Реально хоть немного хороших новостей за день. Лаборатория очень нужна нашему городу. Чем быстрее её запустят, тем лучше будет.


4 9
3 631
zzzzzz:
Вчера, 17:57

Цитата: Dmytro
Экстраполируй карл
Цитата: Dmytro
Тем временем в китае больницу на 1000 коек построили за 10 дней..
и что?


0 3
125
sergey.kovalenko:
Вчера, 18:10

Я в шоке с людей, которые думают, что открыть ПЛР-лабораторию это очень легко и просто, это вам не магазин барахла открыть! Должны быть сертификаты, должны быть специалисты!


2 14
189
Dmytro:
Вчера, 20:14

Цитата: sergey.kovalenko

Я в шоке с людей, которые думают, что открыть ПЛР-лабораторию это очень легко и просто, это вам не магазин барахла открыть! Должны быть сертификаты, должны быть специалисты!

 

Для крючкотвора и бумагомарателя может и сложно, а деятельных и честных людей до власти не допустят.


7 1

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