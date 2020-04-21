Ремонт в кременчугской ПЦР лаборатории закончат в среду

Вчера, 16:03 Просмотров: 3 240 Комментариев: 10

Но когда она начнет работать – неизвестно

Ремонт в кременчугской городской ПЦР лаборатории обещают закончить в среду, 22 апреля. Об этом доложил руководитель кременчугского горздрава Максим Середа на заседании противоэпидемического штаба.





Он сказал, что в среду в помещении лаборатории уже начнутся работы по дезинфекции.





Вице-мэр по вопросам строительства Дмитрий Кравченко добавил, что в лаборатории предстоит выполнить ещё очень много мелкой работы.



Ранее чиновники обещали закончить ремонт лаборатории в прошлый вторник, 14 апреля. Но объем работ расширился, пришлось делать дополнительные шлюзы (камеры, разделяющие «грязную» и «чистую» зоны), ремонт лаборатории перестал быть «текущим» и получил статус капитального. Соответственно, сроки его завершения сдвинулись, а стоимость возросла.





Так лабораторные помещения выглядели на прошлой неделе



Сегодня чиновники назвали новую дату окончания ремонта – 22 апреля. Но этот день не станет днем начала работы лаборатории, т. к. предстоит пройти ещё лицензирование и сертификации. Журналисты спросили мэра Кременчуга, когда лаборатория начнет работать?



Мэр дату не назвал, ответил так:





– У нас залишається процес ліцензування, сертифікації, процес забезпечення кадрами, я думаю, у Києві нам допоможуть якмога швидше пройти всю процедуру, бо стоїть завдання збільшити кількість ПЛР тестів по всій країні. Відповідні листи на міністра охорони здоров’я та прем’єр-міністра ми відправили ще минулого тижня.





Напомним, оборудование для городской ПЦР лаборатории купили благотворители. А исполком принял решение о перераспределении бюджетных средств на ремонт помещения лаборатории – туда перенаправлено 1 132 590,00 грн на капремонт, и 580 000,00 на установку вентиляционной системы, сантехнику и металлопластиковые конструкции (решение №581 от 14.04.2020).



ПЦР тестирование (полимеразная цепная реакция) считается наиболее точным методом исследования на коронавирус. За период карантина Кременчуг отправил в полтавскую ПЦР лабораторию 262 пробы на коронавирус, по 217 запросам уже получен ответ, 45 ещё в работе.



Кременчугские чиновники считают, что у нас должна быть своя городская ПЦР лаборатория. Губернатор Синегубов воспринимает эту идею без энтузиазма и пророчит, что кременчугская лаборатория заработает не раньше, чем через 1-3 месяца.