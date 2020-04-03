Кременчуку для закупівлі апарату для ПЛР-тестування на коронавірус потрібно 600 тисяч грн

Як повідомив мер Кременчука, вже вдалося домовитися щодо 400 тисяч грн, близько 200-300 тисяч грн закумульовано на рахунку пологового будинку
Кременчуку для закупівлі апарату для ПЛР-тестування людей на коронавірусну інфекцію потрібно 600 тисяч грн. Про це повідомили у мерії на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
Сьогодні обладнання для ПЛР-досліджень зарезервують, аби найближчим часом викупити. Для цього вже досягли домовленості щодо 400 тисяч грн, також близько 200-300 тисяч грн закумульовано на рахунку пологового будинку.
Нагадаємо, що зараз аналізи пацієнтів, щоб підтвердити або спростувати діагноз «COVID-19», направляють до лабораторії Полтави або Києва.