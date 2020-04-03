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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Кременчуку для закупівлі апарату для ПЛР-тестування на коронавірус потрібно 600 тисяч грн

Сегодня, 16:10 Просмотров: 78

 

Як повідомив мер Кременчука, вже вдалося домовитися щодо 400 тисяч грн, близько 200-300 тисяч грн закумульовано на рахунку пологового будинку

Кременчуку для закупівлі апарату для ПЛР-тестування людей на коронавірусну інфекцію потрібно 600 тисяч грн. Про це повідомили у мерії на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


У Кременчуці хочуть власну ПЛР лабораторію, яка перевірятиме на наявність коронавірусу


- Буквально зараз приходять СМС-ки від підприємців, які перераховують хто 50, хто 30, хто 100 тисяч грн на рахунок нашого пологового будинку, який буде стороною по договору при купівлі цього апарату. Дякую кременчужанам і тим людям, які допомагають у цьому процесі, - прокоментував мер Віталій Малецький.


Сьогодні обладнання для ПЛР-досліджень зарезервують, аби найближчим часом викупити. Для цього вже досягли домовленості щодо 400 тисяч грн, також близько 200-300 тисяч грн закумульовано на рахунку пологового будинку.


Нагадаємо, що зараз аналізи пацієнтів, щоб підтвердити або спростувати діагноз «COVID-19», направляють до лабораторії Полтави або Києва.


Експрес-тести на коронавірус не дають точного результату, тому кременчужан перевірятимуть лабораторно

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: kranz.ru
Теги: коронавірус коронавирус анализы лаборатория деньги
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