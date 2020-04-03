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Новости сайта

Хотим стать лучше для вас: вечером на сайте telegraf.in.ua будут проводиться профилактические работы

Сегодня, 16:03 Просмотров: 131 Комментариев: 1

Работаем над улучшением функционирования ресурса. Надеемся, у вас не возникнет проблем с доступом к сайту, но если что - не пугайтесь

Вечером третьего апреля на сайте telegraf.in.ua будут проводиться профилактические работы. Надеемся, у вас не возникнет проблем с доступом к сайту, но если что - не пугайтесь. В течение часа, с 17.30 до 18.30 ресурс может быть недоступен и, если это произойдет, то мы будем очень за вами скучать. 

 

Работы будут проводиться с целью улучшения сайта - мы хотим стать немного удобнее для вас.

 

Если вы совсем не можете без ТЪ, то всегда можете найти нас в соцсетях:

Мы работаем для Вас:) С ув. Редакция.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: работа сайта

Комментарии: 1

2 464
ИМХО:
Сегодня, 16:26

Хочется верить, что после "улучшения ", разрешение страницы будет таким же, как разрешение нормальных портативных устройств. 


0
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