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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Мер Кременчука пообіцяв навідатися до АЗС, де продали заборонену каву

Сегодня, 15:21 Просмотров: 777 Комментариев: 4

 

Заправка отримала протокол за порушення карантину та «привіт» від Віталія Малецького

На сьогоднішньому засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації стало відомо, що на працівників АЗС у Кременчуці патрульні склали протокол за порушення карантину. За інформацією керівника патрульної поліції Кременчука Олександра Борзенка, на заправці «БРСМ» продали каву.


Щодо цього міський голова Кременчука Віталій Малецький висловився так:


- Дмитро Васильович (Кравченко, - автор), передайте вітання Лесі Українки, БРСМ, яка не підключена до каналізації та всього іншого. Прохання сьогодні припинити її роботу. Для профілактики. Подивимося, як там санітарно-гігієнічних норм дотримуються. На каву вистачає води? Приїду особисто сьогодні подивлюся.


Довідково: Стаття 44-3 КУпАП. Порушення правил щодо карантину людей


Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень і на посадових осіб - від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень.

2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин АЗС заправка

Комментарии: 4

70
sergey.kovalenko:
Сегодня, 15:26

Предприниматели сами себе хуже делают...закон для всех один!


0
47
Чувааак:
Сегодня, 15:38

Чому мер, знаючи що там були порушення (про воду), дозволив відкриття роботи станції? 



Чому мер, знаючи що там були порушення (про воду), дозволив відкриття роботи станції? 


+3
789
Angel737:
Сегодня, 16:14

Не ну где-то я согласен.

Карантин есть - Карантин и должен быть в этом порядок Без исключений, отступление от правил это и возможное увеличение инфицированных и потом наказания.

 

Но!!!

 

Чому мер, знаючи що там були порушення (про воду), дозволив відкриття роботи станції?

Это как расценивать ?!

Как преступную Халатность ?!

Прокурор города и области - Аааууу ???!!!


0
125
JJAbrams:
Сегодня, 16:15

яка не підключена до каналізації та всього іншого. Прохання сьогодні припинити її роботу. Для профілактики.
Это просто феерично, тоесть власти знали что там могут быть проблемы, но проверок до этого момента не делали?


0
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