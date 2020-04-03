Мер Кременчука пообіцяв навідатися до АЗС, де продали заборонену каву

Сегодня, 15:21 Просмотров: 777 Комментариев: 4

На сьогоднішньому засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації стало відомо, що на працівників АЗС у Кременчуці патрульні склали протокол за порушення карантину. За інформацією керівника патрульної поліції Кременчука Олександра Борзенка, на заправці «БРСМ» продали каву.





Щодо цього міський голова Кременчука Віталій Малецький висловився так:





- Дмитро Васильович (Кравченко, - автор), передайте вітання Лесі Українки, БРСМ, яка не підключена до каналізації та всього іншого. Прохання сьогодні припинити її роботу. Для профілактики. Подивимося, як там санітарно-гігієнічних норм дотримуються. На каву вистачає води? Приїду особисто сьогодні подивлюся.





Довідково: Стаття 44-3 КУпАП. Порушення правил щодо карантину людей





Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень і на посадових осіб - від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень.