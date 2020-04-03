На кременчужанина склали протокол через порушення самоізоляції

Сегодня, 14:49 Просмотров: 1 115 Комментариев: 1

Чоловіка після контакту з інфікованим зобов'язали самоізолюватися. Натомість він прийшов до лікарні

2 квітня у Кременчуці на чоловіка склали протокол через порушення самоізоляції. Про це повідомив керівник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко під час засідання оперативного штабу в мерії 3-го квітня.





Після контакту з інфікованим на коронавірус чоловіка зобов'язали самоізолюватися, але він прийшов до лікарні. Через це на нього склали протокол.





Довідково: Стаття 44-3 КУпАП. Порушення правил щодо карантину людей





Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень і на посадових осіб - від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень.