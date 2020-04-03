На час карантину передбачена допомога з часткового безробіття від держави: як її оформити

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Звернутися до служби зайнятості для призначення такої допомоги працівникам можуть роботодавці – суб’єкти малого та середнього підприємництва, якщо виробництво зупинене (скорочене) через карантин

30 березня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», 2 квітня його підписав Президент.





Зокрема, внесені й зміни до Закону України «Про зайнятість населення»: передбачена виплата допомоги з часткового безробіття під час карантину. Закон захищає суб’єктів малого та середнього підприємництва та їх найманих працівників. Йдеться не про звільнення працівника, а про виплату йому допомоги від держави на період вимушеного простою.





Допомога передбачена у разі втрати найманими працівниками частини заробітної плати «внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва через проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України».









Право на допомогу з часткового безробіття мають застраховані особи, з якими офіційно оформлено трудові відносини, крім пенсіонерів. Для призначення такої допомоги роботодавець має звернутися до служби зайнятості населення.





Як діятиме цей механізм на практиці, «Телеграфу» розповіла Тетяна Машаріна, начальник відділу взаємодії з роботодавцями Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості.





- Хочу звернути уваги на певні вимоги закону: роботодавець повинен займатися виробництвом. Це не торгівля, не сфера послуг. Наприклад, швейні, кондитерські цехи, можливо, виробництво меблів тощо – тобто усе, що виробляють. У кожного роботодавця є КВЕД, і для того, щоб оформити допомогу по частковому безробіттю, у КВЕДі має бути слово «виробництво». Крім того, дія цієї статті поширюється лише на найманих працівників, якщо підприємець не має найманих працівників, він не може претендувати на часткову допомогу по безробіттю, - пояснила Тетяна Машаріна.





Виплату допомоги з часткового безробіття здійснює Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.





Відповідно до закону, допомога з часткового безробіття встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу). Допомога не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати.





Тетяна Машаріна звертає увагу ще на один важливий пункт:





«Розмір допомоги визначається виходячи з фінансових можливостей Фонду і не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом».





А це може означати, що розмір допомоги буде зменшений (і працівник н отримає 2/3 заробітку), якщо надійде багато звернень роботодавців.





Виплата працівникам допомоги з часткового безробіття здійснюється роботодавцем з першого дня скорочення тривалості робочого часу за рахунок коштів Фонду у межах строку зупинення (скорочення) виробництва, але не більше строку проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Закон передбачає, що роботодавцю слід звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю протягом 30 календарних днів з дня зупинення (скорочення) виробництва.





Якщо роботодавець має борг по сплаті ЄСВ, допомога з часткового безробіття не надається.





Які документи слід подати роботодавцю до служби зайнятості:

1) заяву у довільній формі;

2) копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) виробництва та переліком заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19);

3) відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта), у яких виникло право на допомогу з часткового безробіття;

4) довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що виникла протягом п’яти років, що передують року зупинення (скорочення) виробництва.





Тетяна Машаріна зазначила, що наказ про скорочення виробництва має бути датований не раніше 16 березня (офіційної дати початку карантину, встановленої КМУ).





Рішення про надання допомоги по частковому безробіттю приймається територіальним органом у сфері зайнятості населення (тобто рішення стосовно кременчужан прийматиме обласний центр зайнятості у Полтаві).





Для ФОПів допомога по частковому безробіттю не передбачена. Для великих підприємств діє порядок виплати по частковому безробіттю, який діяв і раніше, до карантину.





За додатковою інформацією звертайтеся у відділ взаємодії з роботодавцями: 75-88-23.