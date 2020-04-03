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Топ новость, Кременчуг, Украина, Мир, Коронавірус / Карантин

Ходити лише по двоє і в масках: Кабмін ввів нові жорсткі карантинні заходи

Сегодня, 14:15 Просмотров: 3 148 Комментариев: 5

 

Перебування в громадських місцях без одягненої маски або респіратора забороняється. Обмеження почнуть діяти з 6 квітня


Кабінет міністрів України ухвалив рішення про посилення карантиних заходів з 6 квітня цього року. Обмеження діятимуть до 24 квітня.


Які заходи передбачені

  • з 6 квітня забороняється перебування в громадських місцях без вдягнутої маски або респіратора, у тому числі виготовлених самостійно;
  • забороняється переміщатися групою більшою, ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років;
  • забороняється перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, осіб що їх замінюють або родичів;
  • забороняється перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;
  • забороняється відвідування закладів освіти її здобувачами;
  • забороняється відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон; виняток — службова необхідність, також вигул собаки однією особою;
  • забороняється відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
  • забороняється проведення всіх масових заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування (у цьому випадку представники влади мають використовувати маски).
  • вводиться обов’язкова обсервация всіх без винятку осіб, які прибувають в Україну, терміном на 14 днів; самовільно залишати місця обсервації забороняється.

Повний текст Постанови КМУ можна завантажити тут: 


postanova.doc [97,5 Kb] (cкачиваний: 104)  


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4
Автор: Татьяна Донченко
Теги: заборона карантин коронавірус

Комментарии: 5

97
X-YZ:
Сегодня, 14:23

Ох ты ж. Чотинько.


+1
233
stronzo:
Сегодня, 14:46

Как там успехи с поиском прибывших из-за кордона? 2000+ приехали, двести с чем-то типа "на самоизоляции", а остальные 1800? Так ни одного и не нашли? laughing

Последний пункт особенно понравился. Еще одно подтверждение, что у нас законодательная и исполнительная власти живут в параллельных мирах. 


+12
316
Fedyaev_D:
Сегодня, 15:40

А почему то никто не задает вопрос о границах общественного места. Нашел вот такое пояснение термина:"Громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони". То есть, в принципе, по улице ходить без масок допускается? И почему нельзя гулять в парке? есть этому разумное объяснение?


+9
188
ТимТимыч:
Сегодня, 16:03

это точно карантин ,

а не фашизм и оккупация? Народ, под матрасами еще денег много?


+4
505
vetalman:
Сегодня, 16:13

Карантин это не ВП и не ЧС , а значит юридически права и свободы граждан не могут быть уменшены или ущемлены .Тобиш штрафы по лягушачьим бумагам незаконны и недействительны ...Запрещают ок -  они власть , но еще над власть есть Основной Закон -Конституция ..А верховенство права говорит о том что подзаконные акты постановления являются ниже рангом чем Конституция ..


+4
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