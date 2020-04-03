Ходити лише по двоє і в масках: Кабмін ввів нові жорсткі карантинні заходи

Сегодня, 14:15 Просмотров: 3 148 Комментариев: 5

Перебування в громадських місцях без одягненої маски або респіратора забороняється. Обмеження почнуть діяти з 6 квітня





Кабінет міністрів України ухвалив рішення про посилення карантиних заходів з 6 квітня цього року. Обмеження діятимуть до 24 квітня.



Які заходи передбачені

з 6 квітня забороняється перебування в громадських місцях без вдягнутої маски або респіратора, у тому числі виготовлених самостійно;

забороняється переміщатися групою більшою, ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років;

забороняється перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, осіб що їх замінюють або родичів;

забороняється перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;

забороняється відвідування закладів освіти її здобувачами;

забороняється відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон; виняток — службова необхідність, також вигул собаки однією особою;

забороняється відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

забороняється проведення всіх масових заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування (у цьому випадку представники влади мають використовувати маски).

вводиться обов’язкова обсервация всіх без винятку осіб, які прибувають в Україну, терміном на 14 днів; самовільно залишати місця обсервації забороняється.

Повний текст Постанови КМУ можна завантажити тут:





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