Ходити лише по двоє і в масках: Кабмін ввів нові жорсткі карантинні заходи

Перебування в громадських місцях без одягненої маски або респіратора забороняється. Обмеження почнуть діяти з 6 квітня
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про посилення карантиних заходів з 6 квітня цього року. Обмеження діятимуть до 24 квітня.
Які заходи передбачені
- з 6 квітня забороняється перебування в громадських місцях без вдягнутої маски або респіратора, у тому числі виготовлених самостійно;
- забороняється переміщатися групою більшою, ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років;
- забороняється перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, осіб що їх замінюють або родичів;
- забороняється перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;
- забороняється відвідування закладів освіти її здобувачами;
- забороняється відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон; виняток — службова необхідність, також вигул собаки однією особою;
- забороняється відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
- забороняється проведення всіх масових заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування (у цьому випадку представники влади мають використовувати маски).
- вводиться обов’язкова обсервация всіх без винятку осіб, які прибувають в Україну, терміном на 14 днів; самовільно залишати місця обсервації забороняється.
Повний текст Постанови КМУ можна завантажити тут:
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