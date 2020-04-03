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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці з'явиться перший пацієнт на самоізоляції у водолікарні

Сегодня, 14:04 Просмотров: 1 743 Комментариев: 3

 

Станом на ранок 3-го квітня самоізольованих у місті 227 осіб

Сьогодні, 3-го квітня, з однієї з європейських країн до Кременчука повертається людина, яка погодилася відразу прибути у лікарню відновного лікування (водолікарню) на самоізоляцію. Як стало відомо під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, до цього жодного пацієнта на самоізоляції у водолікарні не перебувало.


Всього з початку карантину офіційно на самоізоляції у Кременчуці було 338 людей, станом на ранок 3-го квітня їх 227. Порушень режиму самоізоляції за останню добу у нашому місті не зафіксували.


За останню добу до самоізольованих додалося 14 осіб, вибуло 19. Крім того, у 120 кременчужан закінчується термін самоізоляції, усі вони здорові, почувають себе добре.


У Кременчуці продовжують перевіряти коло контактів двох кременчужанок, у яких вчора виявили коронавірусну інфекцію: троє людей вже самоізолювалися, двоє контактних осіб проживають у Кременчуцькому районі, їх контролюватимуть медики районної лікарні.

4
Автор: Катерина Турубара Источник фото: 24tv.ua
Теги: самоизоляция водолечебница

Комментарии: 3

810
shoni1970:
Сегодня, 14:11

Скалецкая? Ей не привыкать. Самое главное инструктора по спорту заказать и презервативов достаточное количество.


+3
10
Елена Васильева:
Сегодня, 14:12

Всех бы из европейских стран так организовать... mask


+3
789
Angel737:
Сегодня, 15:14

За останню добу до самоізольованих додалося 14 осіб, вибуло 19. Крім того, у 120 кременчужан закінчується термін самоізоляції, усі вони здорові, почувають себе добре.

Ну и слава Богу.

Очень рад таким новостям.

 

P.S.

Товарищи, не паникуем, нам всем надо выдержать этот Карантин, шоб не повторить Италию и США!

Крепитесь.
Всё будет Хорошо!!!


+7
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