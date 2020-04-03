У Кременчуці з'явиться перший пацієнт на самоізоляції у водолікарні

Сегодня, 14:04 Просмотров: 1 743 Комментариев: 3

Сьогодні, 3-го квітня, з однієї з європейських країн до Кременчука повертається людина, яка погодилася відразу прибути у лікарню відновного лікування (водолікарню) на самоізоляцію. Як стало відомо під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, до цього жодного пацієнта на самоізоляції у водолікарні не перебувало.



Всього з початку карантину офіційно на самоізоляції у Кременчуці було 338 людей, станом на ранок 3-го квітня їх 227. Порушень режиму самоізоляції за останню добу у нашому місті не зафіксували.



За останню добу до самоізольованих додалося 14 осіб, вибуло 19. Крім того, у 120 кременчужан закінчується термін самоізоляції, усі вони здорові, почувають себе добре.





У Кременчуці продовжують перевіряти коло контактів двох кременчужанок, у яких вчора виявили коронавірусну інфекцію: троє людей вже самоізолювалися, двоє контактних осіб проживають у Кременчуцькому районі, їх контролюватимуть медики районної лікарні.